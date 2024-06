Sommer-Comeback in NRW? Meteorologe erklärt Hitze-Prognose

Rheinländer konnten es vermutlich kaum glauben: Beim Blick auf die Wetter-App stehen jetzt alle Zeichen auf Sommer, Sonne, Sonnenschein! Zumindest, was die kommende Woche (Sonntag, 23. Juni bis Mittwoch, 26. Juni) betrifft. Am Sonntag soll es in Düsseldorf bei 24 Grad nicht regnen, am Montag zeigt das Apple-Wetter einen wolkenlosen Himmel mit Sonnenschein und 27 Grad an.

Dienstag und Mittwoch soll das Thermometer dann sogar auf knackige 29 Grad hochklettern – und das, obwohl uns Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gerade noch erklärt hat, dass wir in einem wochenlangen Tief gefangen sind, weil der Jetstream eine Delle über Deutschland schlägt und so immer wieder kalte Luftmassen herein kommen (hier die ganze Wetter-Analyse nachlesen).

Kommt jetzt endlich der Sommer nach NRW?

Der Experte prophezeite sogar, dass auch der Juli noch durchwachsen und eher kühl bleiben wird. Jetzt die große Wende auf den rheinischen Handys. Kommt der Sommer nun doch endlich nach NRW? „Es sah am Mittwoch noch so aus, als würde sich über uns ein stabiles Hoch aufbauen. Aber das täuscht oft, wenn etwas so überraschend und eigentlich unpassend plötzlich aufploppt. Genau so schnell verschwinden solche Vorboten dann auch wieder und das spiegelt sich jetzt auch in den Wetter-Apps wider.“

Zur Erklärung: Noch am Mittwoch, 19. Juni, war die Vorhersage für die komplette nächste Woche (bis einschließlich 28. Juni) sommerlich und warm. Jetzt stehen die Zeichen nur noch bis Mittwoch (26. Juni) auf Sonne.

Jung führt aus: „Nun hält sich das kurze Hoch nur bis Mittwoch und sogar da müssen wir schon mit Schauern und Unwetterpotenzial rechnen. Es handelte sich nur um eine kurze Omega-Wetterlage.“ Wie geht es dann ab Donnerstag weiter? „Nach der Drei-Tages-Fliege aus Sonne und Hitze wird es wieder so durchwachsen wie jetzt – mit Temperaturen um die 20 Grad und Regen.“

