Sonniges Wetter in NRW: Beste Voraussetzungen für Public Viewing

NRW-Fußballfans können sich auf angenehmes Wetter für das Public Viewing des EM-Spiels gegen die Schweiz am Sonntagabend (21 Uhr) freuen und den Regenschirm getrost zu Hause lassen: Ein Mix aus Sonne und Wolken sorgt weitgehend für Niederschlagsfreiheit. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden die Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad liegen.

Das Spiel gegen die Schweiz findet in Stuttgart statt. In NRW wird live am Samstagabend in Dortmund (18 Uhr) und in Köln (21 Uhr) gespielt. Die Temperaturen werden dann mit Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad etwas kühler als am Sonntag sein. Für den Samstag prognostizieren die Meteorologen bei wechselnder Bewölkung im Südwesten des Landes zeitweise schauerartigen Regen, während es ansonsten trocken bleiben soll.

Weiterlesen: Public Viewing in Düsseldorf: Welche Spiele werden heute in den Fanzonen gezeigt?

Die neue Woche beginnt am Montag mit trockenem Wetter und steigenden Temperaturen, die Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad erreichen.

mit dpa