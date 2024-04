Düsseldorf-Oberkassel: 90-Meter-Hochhaus und 1000 Wohnungen geplant

Oberkassel bekommt ein neues Wohngebiet: In dem zweiten Abschnitt des Belsenparks sollen 1000 Wohnungen, darunter auch ein 90 Meter hoher Wolkenkratzer, entstehen.

Lange Pläne, großes Potenzial

Bereits vor sieben Jahren wurden die Bürger rund um den ehemaligen Oberkasseler Güterbahnhof über die Pläne informiert. Nach einem längeren Stillstand kam im März endlich wieder Bewegung in die Sache: Oberbürgermeister Stephan Keller verkündete auf der Messe MIPIM in Cannes den Fortschritt beim Belsenpark II.

Insgesamt entsteht auf einer Grundstücksfläche von 46.500 Quadratmetern ein mischgenutztes Quartier mit Wohnungen, Büroflächen, drei Kitas, Gastronomie und Einzelhandel, verkündet das Unternehmen auch auf Instagram:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Sozialer Wohnraum inklusive

Im Belsenpark II sollen mindestens 40 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert sein. Damit will man auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel den Traum vom Wohnen in Oberkassel ermöglichen.

Wann geht es los?

Ob der Spatenstich noch in diesem Jahr erfolgen kann, ist allerdings noch offen. Das Projekt liegt in der Hand des Kölner Entwicklers Pandion, der sich aktuell auch für das „Rise“-Hochhaus in Unterbilk und das Wohngebiet am Albertussee in Heerdt verantwortlich zeichnet.

Das Projekt soll 2030 fertiggestellt sein.

Ein weiteres Mega-Brauprojekt läuft derzeit nahe des Flughafen Düsseldorf: Die „Airport-City“ am Flughafen Düsseldorf wächst weiter – und plant neuen Raum für die Gastro- und Kulturszene.

Weitere passende Themen: