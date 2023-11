Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Wohnen über der Straße: Düsseldorf zeigt, wie spektakuläres Bauen geht

22. November 2023

In Düsseldorf plant man ein innovatives Wohnprojekt, das die Münchener Straße überspannt: Die Wohnplattform soll als Pilotprojekt dienen und bei Erfolg auch an anderen Standorten umgesetzt werden. Was genau dahinter steckt.