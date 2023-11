Neue Straßennamen in Düsseldorf fast unaussprechlich – so heißt es richtig!

Mit der Einweihung von drei Straßen und einem Platz im Bereich des Grand Central hat Düsseldorf seine engen Beziehungen zu seinen Partnerstädten Reading (England) und Czernowitz (Ukraine) sowie zur Partnerpräfektur Chiba (China) gewürdigt.

Die Bezirksvertretung 3 hatte im August dieses Jahres beschlossen, zwei Straßen und einen Platz nach den jeweiligen Partnerstädten und -präfekturen zu benennen, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht.

Das sind die neuen Adressen im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt:

Chibastraße in Düsseldorf

Czernowitzstraße in Düsseldorf

Phoebe-Cusden-Platz in Düsseldorf

So spricht man die neuen Städtenamen in Düsseldorf richtig aus

Zugegeben, die Aussprache dieser Adressen könnte sich für den einen oder anderen schwierig gestalten. Diese Tipps bringen Abhilfe:

„Chiba“ wird mit weichem „ch“, also wie in „Licht“ oder „Blech“, gesprochen. Bei „Czernowitz“ spricht sich das „Cz“ wie ein „tsch“, wie etwa in „Tschechien“. Den Vornamen „Phoebe“, enthalten im Namen des neuen „Phoebe-Cusden-Platz“, spricht man im Englischen wie „Fibi“ aus. Phoebe Cusden war eine britische Politikerin und Bürgermeisterin der Stadt Reading (1981✝).

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat die neuen Straßen und den Platz gemeinsam mit der japanischen Generalkonsulin Setsuko Kawahara, der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Shum eingeweiht. In seiner Rede betonte Keller die Bedeutung der internationalen Partnerschaften für Düsseldorf. „Die Benennung dieser Straßen und des Platzes ist ein sichtbares Zeichen unserer Verbundenheit mit unseren Partnern“, sagte Keller. „Wir wollen damit unsere Freundschaft und Zusammenarbeit mit Reading, Czernowitz und Chiba stärken.“

Die Stadt unterhält Partnerschaften mit über 30 Städten und Regionen in aller Welt.

Das muss man zu den Partnerstädten Düsseldorfs wissen

Die Präfektur Chiba grenzt östlich an Tokyo und ist mit rund 6,2 Millionen Einwohnern die sechsteinwohnerreichste Präfektur Japans. Seit 2019 besteht die Partnerschaft zwischen Düsseldorf und Chiba.

Die Stadt Czernowitz in der Westukraine ist die Hauptstadt der Oblast Tscherniwzi und die traditionelle Hauptstadt der historischen Landschaft Bukowina. Sie zählt rund 260.000 Einwohner. In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entstand der Wunsch, die Verbundenheit zwischen den beiden Städten in eine offizielle Partnerschaft zu überführen. Die Städtepartnerschaft mit Czernowitz wurde am 10. März 2022 beschlossen.

Reading ist die Hauptstadt der Grafschaft Berkshire und liegt rund 45 Kilometer westlich von London. Die Freundschaft zwischen Reading und Düsseldorf begann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die britische Armee hatte Düsseldorf besetzt und das Royal-Berkshire-Regiment war in Düsseldorf stationiert. Die offizielle Städtepartnerschaft wurde 1988 von beiden Seiten unterzeichnet.

