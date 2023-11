Köln: News & Eilmeldungen von heute

Dank Städtepartnerschaft: In Istanbul gibt es jetzt die Köln-Straße

14. November 2023

In Istanbul ist eine Straße in Köln-Straße umbenannt worden. Damit wird die Städtepartnerschaft zwischen Köln und Istanbul weiter vorangetrieben.

Ein Poster von Mustafa Kemal Atatürk zum Gedenken an das 100-jährige Bestehen der Türkei hängt an einem Geschäftshaus in Istanbul. Foto: Emrah Gurel/AP