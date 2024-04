Vermieter in Düsseldorf dürfen sich freuen, Mieter müssen noch tiefer in die Geldbörse greifen: Nach den neuen Zahlen des Mietspiegels, herausgegeben vom Mieterverein Düsseldorf und dem Verband der Haus- und Wohnungseigentümer „Haus und Grund“, sind die Bestandsmieten in der Landeshauptstadt im Durchschnitt erneut gestiegen.

Die blanke Zahl allerdings überrascht und ist längst nicht so hoch, wie viele Menschen befürchtet haben. So sind die Mieten über alle Baujahresklassen hinweg vom Jahr 2021 bis 2024 durchschnittlich um „nur“ 6,1 Prozent gestiegen.

Ein Beispiel: Bei einer mittellagigen Referenzwohnung in Düsseldorf (Baujahr 1973) mit einer Größe von 75 Quadratmetern, drei Modernisierungsmerkmalen sowie einer Türsprechanlage, wäre die Nettomiete von 673,50 Euro auf 719,25 Euro gestiegen – ein Zuwachs von 6,75 Prozent.

Auch „Haus und Grund“-Vorstand Johann Werner Fliescher gibt zu: „Anhand der aktuellen Werte sehen wir, dass die Bestandsmieten deutlich langsamer steigen als es subjektiv wahrgenommen wird.“ (via „t-online“)

Bei einer Inflationsrate von 12,79 Prozent im selben Zeitraum, sei die Miete sogar ein dämpfender Faktor. Um das Niveau weiter zu stabilisieren, müsse die Stadt nun vermehrt auf Neubau von Wohnungen setzen. Ebenfalls dringend nötig: eine Vereinfachung der unter zahlreichen Paragraphen vergrabenen Bauvorschriften.

Erhoben wird der Mietspiegel auf Basis der vereinbarten Mieten bei rund 7000 Mitgliedern des Mietervereins, sowie Haus- und Wohnungseigentümern aus den vergangenen sechs Jahren. Die Zahlen seien dabei wesentlich verlässlicher, als ähnliche Erhebungen diverser Internetportale.

Mieten in Düsseldorf 2024: Hier bleibt es weiter besonders teuer!

Durchschnittlich zahlen Mieter in Düsseldorf 12,87 Euro pro Quadratmeter: In den beliebtesten Lagen werden Preise von durchschnittlich 15,71 Euro pro Quadratmeter fällig, in günstigen Lagen beträgt die Miete pro Quadratmeter immerhin noch 10,72 Euro.

Der Mietspiegel zeigt auch, für welche Wohnungen in Düsseldorf Mietzuschläge überhaupt in Betracht kommen – und wo Abschläge gefragt sind. Wenig überraschend mit fünf bis 15 Prozent Zuschlag weiter vorne sind die Stadtteile Oberkassel und Niederkassel, aber auch die Altstadt und Carlstadt. Im selben Spektrum bewegen sich:

Düsseltal

Golzheim

Kaiserswerth

Kalkum

Lörick

Pempelfort

Stockum

Unterbilk (bis fünf Prozent)

Wittlaer

Für diese Wohnungen in weniger gefragten Wohnquartieren kommen Abschläge von drei Prozent infrage:

Flingern-Süd

Holthausen

Reisholz

Bis zu fünf Prozent Abschlag können in diesen Stadtteilen fällig werden:

Eller

Garath

Hassels

Lichtenbroich

Lierenfeld

Rath

Wersten

Den kompletten Mietspiegel inklusive aller Zahlen findet ihr über diesen Link auf hausundgrundddf.de.