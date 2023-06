Mietenwahnsinn: Diese Düsseldorfer Wohnung gehört zu den fünf teuersten in ganz Deutschland

Dass Wohnungen in Düsseldorf nicht gerade günstig sind, sollte vielen Menschen bekannt sein. Eine aktuelle Auswertung des Immobilienportals Immoscout24 zeigt jedoch, wie teuer die Mieten in der Rheinstadt tatsächlich sein können.

So viel kostet die teuerste Mietwohnung in Düsseldorf

So wird für die teuerste Mietwohnung in Düsseldorf ein Spitzenpreis von 13.455 Euro pro Monat verlangt. Zwei Zimmer und eine Wohnfläche von großzügigen 198 Quadratmetern werden dem Bewohner hier geboten. Heruntergerechnet auf einen Quadratmeter sind hier knapp 68 Euro Miete im Monat fällig. Zum Vergleich: Wie der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) auf Tonight-News-Anfrage mitteilt, zahlten Mieter in Düsseldorfer 2022 durchschnittlich 10,80 Euro (Kalt) für einen Quadratmeter Wohnfläche.

Auch im bundesweiten Vergleich toppt die Bleibe nahezu sämtliche Mietpreise. Lediglich drei Wohnungen in Berlin, welche zu Preisen von 15.000 Euro, 17.000 Euro sowie 19.500 Euro vermietet werden, sind teurer als die Düsseldorfer Immobilie. Damit ist das Luxus-Heim die teuerste Mietwohnung in ganz NRW.

Auch diese Wohnung in Düsseldorf ist in der bundesweiten Top Ten

Doch nicht nur das: Auch die zweitteuerste Mietwohnung in NRW stammt aus Düsseldorf. Angeboten wird sie für 11.730 Euro im Monat. Mieter bekommen dafür ein 127 Quadratmeter großes Domizil mit einer großzügigen Dachterrasse geboten. Quadratmeterpreis hier: Stolze 92,36 Euro. Deutschlandweit belegt die Bleibe mit ihrem Mietpreis den neunten Platz.

Wie auch die andere Spitzenpreis-Wohnung wird diese Immobilie von dem niederländischen Unternehmen Housing Anywhere vermietet. Beide Luxusdomizile werden inklusive Nebenkosten angeboten und sind bereits hochwertig möbliert. Zudem befinden sich die Mietobjekte im Andreasquartier in der Düsseldorfer Altstadt unweit des Rheinufers. Wie es im Anzeigentext zu den beiden Wohnungen heißt, fühlen sich die Mieter hier „wie Zuhause“ und genießen dabei „den Service eines Hotels“.

Ob die Preise für die Apartments gerechtfertigt sind, bleibt fraglich. Wie sich die Mietkosten zusammensetzen, lässt sich aus der Anzeige nicht entnehmen. Dennoch zeigen die Inserate die Spitze eines großen Problems in Düsseldorf: Immer weniger Wohnungen werden zu immer höheren Preisen auf den Immobilienmarkt angeboten. Sollte sich nicht bald etwas ändern, könnte das laut Experten gravierende Auswirkungen auf die ganze Stadt haben. Welche das sind, erfährst du hier in unserem Beitrag.