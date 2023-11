Deutschlands beste Bibliothek steht in Düsseldorf: Darum lohnt sich ein Besuch im KAP1

Seit November 2021 lockt Düsseldorfs neue Zentralbibliothek im KAP1 regelmäßig tausende Besucher in die renovierten Räumlichkeiten nahe des Hauptbahnhofs. Aber was zeichnet die Bibliothek so sehr aus, dass sie nun sogar den Titel Bibliothek des Jahres 2023 tragen darf?

Wir haben vorbeigeschaut und stellen euch den, frei nach Grimm, „glückstraumtrunkenen und kraftbeseelten“ Kultur-Hotspot näher vor.

Eine Sache wollen wir dabei gleich zum Start erwähnen: In dieser Bibliothek rennt keine alte Frau mit fiesem Dutt und bis zur Nasenspitze gezogener Lesebrille herum, welche Unterhaltungen mit einem fiesen „Pssst!“ unterbricht. Ganz im Gegenteil: Im KAP1 soll man sich jederzeit austauschen können!

Das gesamte Konzept fokussiert das Miteinander der Menschen vor dem Miteinander der stillschweigenden Bücher. Lachen, Quatschen, Spielen? Vor allem im unteren Bereich der Bibliothek kein Problem – hier stehen auch jüngere Leser gezielt im Fokus der Mannschaft hinter den Kulissen.

Das soll auf der anderen Seite nicht heißen, dass das Hirn im KAP1 zu kurz kommt, ganz im Gegenteil: Wer im Stillen lernen will, findet zahlreiche Gelegenheiten dazu – allen voran in den speziell zu diesem Zweck eingerichteten Lernboxen, die sich seit ihrer Einführung als einer der Publikumslieblinge Nummer 1 entpuppt haben.

„Von der Volksbücherei zum Kultur-Hotspot“ – Was macht die KAP1 so besonders?

Lange haben wir überlegt, wie man diese riesige Bibliothek am besten beschreiben soll. Sicher, man könnte die beeindrucken Fakten, wie etwa 8000 Quadratmeter Größe, rund 600 Arbeitsplätze, 14 Veranstaltungsflächen, 11 Lernboxen, aneinanderreihen – würde damit aber wohl kaum das Gefühl beschreiben, welches euch vor Ort erwartet.

Tatsächlich ist dieser neue „Kultur-Hotspot“ im KAP1 ein Ort zum Erkunden, hinter jeder Ecke erwartet euch eine neue Überraschung. Zugegeben: Nicht jeder dürfte Neuerungen wie Spielekonsolen (inklusive Nintendo Switch und PlayStation 5), 3D-Drucker und VR-Brillen gleich mit offenen Armen im gewohnten Bibliotheks-Alltag willkommen heißen – die Neugierde wecken sie aber allemal. Vor allem aber: die Lust sich auch mal im Rest der Bibliothek umzuschauen. Zum Beispiel die Graffiti-Wand, die Studios für Filmaufnahmen und Podcasts oder das Tonstudio mit digitalem Piano.

Tipp: Neulinge dürfen samstags um 11 Uhr an einer Führung zum Kennenlernen der Bibliothek teilnehmen. Treffpunkt ist die Promenade.

Den besten Start in den Tag habt ihr natürlich im hauseigenen Bibliotheks-Café, dem Xafé – ein Wunsch vieler Besucher, der nun endlich erfüllt werden konnte. Die Betreiber, das Ehepaar Xenia Bienefeld-Asabar und Karim Asabar, schätzen die Kombination aus gutem Kaffee und Bibliotheken bereits aus ihrer Zeit in der alten Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz.

Abseits des klassischenn Kaffees könnt ihr hier übrigens auch abwechslungsreich speisen: Zum Frühstück gibt es frisch belegte Bagels sowie Müsli mit Joghurt und Früchten, am späten Nachmittag selbstgemachten Kuchen, wie etwa Apfel-, Käse- oder Zitronenkuchen. Wer es etwas deftiger mag, der greift zu Salaten und Bowls.

Anschließend könnt ihr euch mit einem Buch in einer der zahlreichen Leseecken niederlassen, teilweise mit einem wirklich beeindrucken Blick über die Stadt. Bei schönem Wetter lockt zudem die Dachterrasse. Das Publikum ist gemischt, bereits um 10 Uhr morgens treffen hier Tagesmütter mit Kleinkindern auf Schulklassen, Studenten und ältere Herrschaften mit Sakko und Brille.

Zentralbibliothek KAP1 zur Bibliothek des Jahres gewählt

Für das Konzept und die zahlreichen cleveren Ideen ist die Düsseldorfer Zentralbibliothek zur Bibliothek des Jahres 2023 gewählt worden. Am 24. Oktober wurde der mit 20.000 Euro dotierte Preis von Dr. Thomas de Maizière, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom Stiftung, und Volker Heller, Vorsitzender des Bundesvorstandes des dbv, an die Bibliothek überreicht.

Auch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller war vor Ort – und voll des Lobes: „Die Zentralbibliothek ist ein Treffpunkt für Kommunikation und Wissensaustausch, ein Ort für kulturelle und digitale Bildung sowie ein literarisches Zentrum. Sie bietet in unserer Stadt einen öffentlichen Raum, um ins Gespräch zu kommen, zu lernen und natürlich zu lesen. Ich gratuliere dem Team der Zentralbibliothek ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und bedanke mich dafür, dass es diesen kulturellen Hotspot für Düsseldorf sehr engagiert und äußerst kreativ mit Leben füllt.“

Zentralbibliothek im KAP 1 in Düsseldorf: Öffnungszeiten, Ausleihfristen, Gebühren und alle Infos auf einen Blick

Hier findet ihr die wichtigsten Daten zur Düsseldorfer Zentralbibliothek auf einen Blick:

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 Uhr bis 21 Uhr (10 bis 19 Uhr mit Bibliotheksteam), samstags von 9 Uhr bis 18 Uhr (10 bis 16 Uhr mit Bibliotheksteam), sonntags von 13 Uhr bis 18 Uhr

Bibliothekskarte: 20 Euro. Für „Düsselpass“-Inhaber und Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 21. Lebensjahr ist die Kundenkarte kostenlos.

Ausleihfristen: Bücher, Hörbücher und weitere Medien 28 Tage, digitale Inhalte 14 Tage

Rückgabe: über die Außenrückgabe rund um die Uhr möglich

Zugänglichkeit: kostenpflichtiges Parkhaus (24 Stunden geöffnet), Fahrstühle (auch für Rollstuhlfahrer) vorhanden, Behinderten-WCs auf beiden Ebenen

Weitere Infos: Online-Katalog der Stadtbüchereien Düsseldorf / duesseldorf.de / Facebook / TikTok / Instagram

Adresse: Konrad-Adenauer-Platz 1, 40210 Düsseldorf

