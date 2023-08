Zentralbibliothek in Düsseldorf mit Preis ausgezeichnet

Warmer Geldregen für die Zentralbibliothek in Düsseldorf. Denn die Bücherei wurde mit dem Preis „Bibliothek des Jahres 2023“ ausgezeichnet. Dafür erhält die Bibliothek zusätzlich 20.000 Euro.

Der Deutsche Bibliotheksverband erklärte dazu, dass „die Neuausrichtung der Zentralbibliothek sich in beeindruckender Weise an die hohen Anforderungen und Erwartungen der Bürger richtet. Sie schafft in ihrer ästhetischen Gestaltung, ihren Räumen und Services sowie ihren digitalen Dienstleistungen einen fortschrittlichen und offenen Ort des Wissens, der Teilhabe und der Kommunikation.“

Auf 8000 Quadratmetern gibt es aber noch viele weitere Dinge, die die Bibliothek vereint. So lädt sie mit ihrem Zukunftslabor zum mitmachen ein, Coworking-Lernboxen und etliche Arbeitsplätze schaffen ein wohliges Arbeitsklima. Auch einen Aufnahmeraum für Podcasts gibt es in der Bibliothek, zudem bietet die begrünte Dachterrasse noch mal ganz andere Perspektiven beim schmökern.

Der Preis „Bibliothek des Jahres“ ist einzigartig in Deutschland. Mit ihm sollen Bibliotheken auch in einer digitalisierten Welt weiterhin sicht- und erlebbar bleiben. Insgesamt sind 9000 Bibliotheken bundesweit beim Deutschen Bibliotheksverband vertreten.