Konzert in Düsseldorf: Bringt The Kid Laroi etwa Justin Bieber mit?

The Kid Laroi ist auf dem Weg nach Düsseldorf! Im April 2024 macht der australische Rapper und Sänger im Rahmen seiner „The First Time“-Tour Halt in der Mitsubishi Electric Halle.

Ein Detail sorgt für zusätzliche Spannung: Wird er etwa seinen Hitmacher Justin Bieber mitbringen?

Wann und wo ist das Konzert von The Kid Laroi in Düsseldorf?

Das Konzert von The Kid Laroi findet am Mittwoch, den 24. April 2024, in der Mitsubishi Electric Halle statt. Der Auftritt soll um 20 Uhr starten, der Einlass beginnt meist zwei Stunden zuvor.

Der 20-Jährige tritt zwei Tage vorher in Berlin auf. Damit sind die Bundeshaupt- und Landeshauptstadt zu den einzigen deutschen Spots, die Laroi, der mit bürgerlichem Namen Charlton Kenneth Jeffrey Howard heißt, im Rahmen seiner Europatour besuchen wird.

2022 war er mit seiner „End Of The World“-Tour erstmals und zuletzt in Deutschland und Europa live zu erleben.

Justin Bieber als Special Guest bei The Kid Laroi mit dabei?

Die beiden Musiker The Kid Laroi und Justin Bieber haben bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Ihr Song „Stay“ aus dem Jahr 2021 entwickelte sich zu einem globalen Hit und erreichte Platz 1 der Charts in zahlreichen Ländern. Bieber hat außerdem einen Gastauftritt auf Larois Debütalbum „The First Time“, das im Jahr 2023 erschien.

Warum also keine Reunion auf der Bühne? Die Tatsache, dass die beiden Musiker so eng miteinander befreundet sind und bereits gemeinsame Hitsingles veröffentlicht haben, nährt diese Spekulationen zusätzlich.

Zudem hat der Sänger noch eine Rechnung mit Fans aus NRW offen: Am 31. Januar 2023 hätte Justin Bieber im Rahmen seiner Welttournee in Köln spielen sollen, musste diese (und alle weiteren Termine) aber wegen gesundheitlicher Probleme absagen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @thekidlaroi geteilter Beitrag

Bislang gibt es allerdings keine offizielle Bestätigung seitens der Künstler oder ihrer Teams. Weder auf der Website von The Kid Laroi noch auf den offiziellen Ticketverkaufsplattformen ist Bieber aufgeführt. Stattdessen wird der britische Singer-Songwriter Sam Tompkins als „Special Guest aufgeführt.

Ein weiterer Dämpfer: Live Nation, der Veranstalter des Konzerts in Düsseldorf, erklärte auf Tonight-News-Anfrage, dass zu einem möglichen Gastauftritt von Bieber in Düsseldorf bislang „keine Infos“ bekannt seien. Es bleibt also abzuwarten, ob der Teenieschwarm tatsächlich in der Mitsubishi Electric Halle auf der Bühne stehen oder es bei einer Illusion vieler Fans bleiben wird.

Laroi und Bieber gelang der internationale Durchbruch dank prominenter Hilfe

The Kid Laroi und Justin Bieber verbindet im Übrigen nicht nur die Leidenschaft zur Musik, sondern auch ihre Laufbahn samt prominenter Mentoren: Laroi kämpfte sich im Alter von 14 Jahren in das Finale eines australischen Radiowettbewerbs, anschließend stand er als Support für den US-amerikanischen Rapper Juice Wrld († 8. Dezember 2019) auf der Bühne. Dieser erkannte das Potenzial des jungen Mannes, veröffentlichte prompt mit „Let Her Go“ (2019) und „Go“ (2020) zwei Singles mit ihm – und ebnete so Larois Weg ins große Musikbusiness.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber begann seine Karriere, ebenfalls mit 14 Jahren, als Cover-Sänger auf Youtube (2008) und wurde dort von seinem heutigen Manager Scooter Braun entdeckt. Kurze Zeit später veröffentlichte er mithilfe des US-Sängers Usher seine erste Single „One Time“ (2009) und das darauffolgende Album „My World 2.0“.

Der heute 29-Jährige hat weltweit mehr als 150 Millionen Platten verkauft.

Ticketverkauf zum The-Kid-Laroi-Konzert in Düsseldorf läuft bereits

Tickets für das Konzert in Düsseldorf am 24. April 2024 in der Mitsubishi Electric Halle sind seit dem 31. Januar 2024 ab 60 Euro erhältlich. Karten gibt es online über Verkaufsplattformen, wie etwa eventim.de, zu sichern.

