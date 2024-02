Bis zu 150 Euro Strafe: Düsseldorf macht ernst mit Hundekot-Vergehen!

Zugegeben, das Wegräumen von Hundehaufen ist nicht gerade angenehm, aber als Herrchen (oder Frauchen) ein Muss – und sogar Pflicht. So etwa in Düsseldorf: Wer hier die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners auf Gehwegen, Wiesen oder in Parks liegenlässt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

Was kostet es, wenn man den Hundekot nicht entsorgt?

Soviel vorweg: Lieber lasst ihr es erst gar nicht soweit kommen, sondern räumt die Verunreinigung einfach direkt weg. Denn laut Bußgeldkatalog werden bei einer Nichtbeseitigung von „Verunreinigungen“ durch einen Hund auf Straßen, Gehwegen oder Anlagen 75 Euro, auf einem Kinderspielplatz sogar satte 150 Euro fällig.

Das kostet die liegengelassene Hinterlassenschaft eurer Hunde in Düsseldorf:

Straßen, Gehwege, Anlagen: 75 Euro

Kinderspielplatz: 150 Euro

Die Stadt Düsseldorf nimmt das Problem der Hundekotverschmutzung ernst. Regelmäßig kontrollieren Ordnungskräfte die Straßen und Parks und ahnden Verstöße konsequent.

Und es scheint zu wirken: Im vergangenen Jahr wurden nur sechs Bußgelder gegen Hundehalter verhängt, die ihren Hundekot nicht ordnungsgemäß entsorgt hatten.

Die Realität ist allerdings eine Andere: Nicht selten trifft man als Spaziergänger verunreinigte Wegesränder und Wiesen an. Wer seinem Ärgernis der Stadt persönlich melden möchte, weit und breit aber keine Ordnungsamtskraft aufzufinden ist, kann dies beispielsweise über das Servicetelefon der Straßenreinigung der Awista unter 0211 89-25050 oder per Mail an stadtsauberkeit@duesseldorf.de erledigen.

Warum ist die Entsorgung von Hundekot so wichtig?

Hundekot ist nicht nur eine unschöne Verschmutzung und ein Ärgernis beim versehentlichen Reintritt, sondern kann auch eine Gefahr für die Gesundheit und Umwelt sein. Er kann Krankheitserreger und Parasiten enthalten, die Menschen und Tiere infizieren können. Außerdem kann Hundekot in Gewässer gelangen und dort die Wasserqualität beeinträchtigen.

Hundekotbeutelspender in ganz Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf stellt kostenlose Hundekotbeutelspender in allen Stadtteilen zur Verfügung. So können Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners einfach und bequem entsorgen. Die Beutelspender findet ihr in Parks, an Grünflächen und an vielen Straßenlaternen. So traget ihr zu einem sauberen und gepflegten Stadtbild bei und schützt gleichzeitig die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier.

