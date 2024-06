Düsseldorferin kämpft im GNTM-Finale um den Topmodel-Titel

Die 24-jährige Lea Oude aus Düsseldorf hat es ins Finale der 19. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ geschafft. Am Donnerstagabend kämpft sie in Köln mit zwei weiteren Kandidatinnen und vier Kandidaten um den Titel und den damit verbundenen Modelvertrag.

Lea hat sich im Laufe der Staffel zu einer Favoritin entwickelt. Sie konnte die Jury mit ihrer natürlichen Schönheit, ihrer Ausstrahlung und ihrem professionellen Auftreten überzeugen. Seit dem Umstyling leuchtet sie mit ihrer blonden Kurzhaarfrisur – und stiehlt allen Konkurrenten glatt die Show.

In den vergangenen Wochen musste sie sich bei verschiedenen Challanges beweisen, unter anderem bei einem Fotoshooting mit Degen an einer Bungee-Vorrichtung und einem Nacktshooting unter einem durchsichtigen Regenmantel. Lea hat alle Herausforderungen mit Bravour gemeistert und steht nun im Finale. Die Finalistin aus Düsseldorf hat daher gute Chancen, als „Topmodel“ nach Hause zu kehren.

Stichwort „Zuhause“: Dazu zählt die Business-Developerin und Studentin im Retail Design natürlich ihre Stadt Düsseldorf. Auf ihrem Instagram-Kanal kann man ihr öfters dabei zuschauen, wie sie durch die City spaziert, auf dem Fischmarkt mit Freunden Spaß hat oder Selfies macht, wie hier in Derendorf:

Bis ins Halbfinale hat es übrigens auch eine weitere Düsseldorferin geschafft: Kandidatin Grace ist dem einen oder anderen bereits aus TikTok bekannt.

Diese Kandidaten stehen im Finale

In der 19. Staffel GNTM ist einiges neu: Bekanntlich treten diesmal nicht nur Männer an, sondern auch ein Zwillingspaar, die im Wettbewerb als unzertrennbares Duo gewertet werden.

Unter den männlichen Kandidaten kämpfen somit Jermaine (20), Linus (25) und das Zwillingspaar Julian und Luka (24) im Finale um den Sieg, unter den Frauen Fabienne (21), Lea (24) und Xenia (24).

Finale findet wieder ohne Fan-Publikum statt

Die letzte Entscheidung in diesem Jahr fällt vor kleinem Publikum statt in einer großen Halle. Karten gab es nur für Freunde und Familie der Finalisten. Warum das so ist, müsse man den Sender fragen, kommentiert Heidi wenige Tage vor der Show auf Instagram.

Für das Finale in Köln ist auch Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Gast angekündigt worden. Auch die Sängerinnen Sabrina Carpenter („Espresso“) und Robin S („Show Me Love“) sollen Teil der Show sein.

Die Entscheidung, wer „Germany’s Next Topmodel“ 2024 wird, liegt bei der Jury. Diese besteht in diesem Jahr aus Heidi Klum, H.P. Wintgens, Michael Michalsky und Noémie Campbell.

Die Show findet am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr live auf Prosieben statt.