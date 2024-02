In Deutschland gibt es mehr als 20 Linienfluggesellschaften, die oft als Ferienflieger unterwegs sind. Jede von ihnen verlangt für ihr Angebot verschiedene Preise und serviert ihren Fluggästen dementsprechend verschiedene Services. Eine Airline hat in puncto Preis-Leistungsverhältnis nun die Herzen der Deutschen erobert – und diese ist in Düsseldorf zuhause.

Die Düsseldorfer Fluggesellschaft Eurowings, eine Tochter der Lufthansa, hat im diesjährigen Preis-Leistungs-Ranking des Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ und des „Handelsblatt“ die Konkurrenz in der Kategorie „Mobilität & Tourismus“ hinter sich gelassen und den ersten Platz belegt. Das berichtet unter anderem die „NRZ„.

Das Ranking basiert auf Daten aus über 900.000 Online-Interviews mit deutschen Erwachsenen und bewertet die Fluggesellschaften vor allem hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Eurowings erreichte mit 12,9 Punkten den ersten Platz und verwies EasyJet (10,9), Sun Express (10,9) und Condor (10,7) auf die Plätze.

Eurowings sieht dies als Bestätigung dafür, dass sich der einstige Billigflieger aus NRW zur „Value Airline“ für Europa entwickelt hat. Die Airline selbst bezeichnet sich als Anbieter von „fairen Preisen und wertigem Service“ und distanziert sich somit vom Image einer typischen Low-Budget-Airline.

Eurowings gibt neue Verbindung ab Düsseldorf bekannt

Im Zuge dieser Entwicklung hat Eurowings außerdem eine neue Direktverbindung zwischen Düsseldorf und Leipzig/Halle bekannt gegeben. Ab dem 8. April werden dreimal wöchentlich Flugzeuge der A320-Familie die beiden Flughäfen miteinander verbinden. Diese Strecke wurde bereits vor Corona bedient, musste aber nachfragebedingt eingestellt werden.

Doch dabei bleibt es nicht: Eurowings hat das Angebot vor wenigen Wochen weiter ausgebaut – diese neuen Ziele werden künftig ab Düsseldorf angeflogen.

Eurowings ist eine der größten Ferienfluggesellschaften in Europa. Mit etwa 100 Flugzeugen und fast 5000 Mitarbeitern bietet die Gesellschaft Direktflüge zu etwa 150 Zielen an, davon über 80 vom Düsseldorfer Airport.

