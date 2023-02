Düsseldorf: Toten Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Erst vor Kurzem erreichten uns schreckliche Nachrichten aus der Türkei und Syrien: Ein gewaltiges Erdbeben erfasste weite Teile der Lämder und machte Hunderttausende Menschen innerhalb weniger Minuten obdachlos. Mehrere Zehntausende verloren bei der Naturkatastrophe ihr Leben. Auf der ganzen Welt wurden daraufhin Spendenaktion gestartet, um den Betroffenen zu helfen.

Ganz besondere Hilfe kommt nun auch aus Düsseldorf: Die Toten Hosen veranstalten am 24. Februar im Rather Dome ein Benefizkonzert und verzichten dabei auf ihre Gage. Die Erlöse sollen stattdessen den Opfern aus der Erdbebenregion zugutekommen.

Toten-Hosen-Benefizkonzert: „Kleines Zeichen der Anteilnahme“ mit den Erdbebenopfern

„Wir sind tief berührt vom Leid der Bevölkerung in der Türkei und in Syrien und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, lässt die Band über ihr Management JKP mitteilen.

Als „kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit und um gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln“ veranstaltet die Kult-Band daher ein Benefizkonzert im Rather Dome. Die Stadt Düsseldorf hat die Halle für das Konzert kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Musikalische Unterstützung erhält die Band aus Düsseldorf dabei von den Donots und Thees Uhlmann.

Die gesamten Erlöse des Abends sollen am Ende abzüglich der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten gehen, erklärt das Hosen-Management.

Was kosten die Toten-Hosen-Konzertkarten?

Der Kartenvorverkauf für das Benefizkonzert startet am Mittwoch (15. Februar) um 19 Uhr bei Eventim. Der Ticketverkäufer hat für die Abwicklung des Vorverkaufs auf sämtliche Gebühren verzichtet. Die Karten werden 75 Euro kosten.

Interessierte können vier Karten pro Bestellung kaufen. Damit die Tickets im Anschluss nicht für teures Geld weiterverkauft werden, ist jede Konzertkarte personalisiert, teilt der Veranstalter mit.