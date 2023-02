Die Toten Hosen in Düsseldorf: So hoch sind die Einnahmen des Spendenkonzerts

Am Freitag, den 24. Februar, spielen Die Toten Hosen gemeinsam mit den Donots und Thees Uhlmann im PSD Bank Dome in Düsseldorf zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Die Bands haben bereits vorab angekündigt, sämtliche Einnahmen zu spenden. Denn noch immer brauchen die Menschen und vor allem die Opfer im Erdbebengebiet jede Hilfe.

Bereits im Vorfeld erklärten Die Toten Hosen: „Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien. Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern. Als kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit und um gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln, spielen wir am 24. Februar 2023 ein Konzert im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Unterstützt werden wir an diesem Abend von unseren Freunden, den Donots und Thees Uhlmann.“

Die Toten Hosen: Über 100.000 Tickets hätten verkauft werden können

Weiter erklärte die Band: „Die gesamten Einnahmen gehen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten. Alle teilnehmenden Musiker verzichten auf eine Gage. Wir danken der Stadt Düsseldorf und D.LIVE, die die Halle an diesem Abend kostenfrei zur Verfügung stellen.“

Die Fans nahmen die Einladung dankend an, innerhalb von nicht einmal 60 Sekunden waren alle Tickets restlos vergriffen. 10.500 Gäste werden am Freitag im ausverkauften PSD Bank Dome in Düsseldorf erwartet. Wie viel dabei für die Erdbebenopfer herumgekommen ist, legten die Hosen nun ebenfalls offen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Toten Hosen (@dietotenhosen_official)

Insgesamt wollten über 100.000 Menschen eine Karte für das Konzert ergattern. Doch auch so konnte die Düsseldorfer Band bereits 200.000 Euro an drei verschiedene Organisationen spenden. Auf Instagram erklärte die Band: „Vielen Dank für euren großartigen Support! Erfahrungsgemäß dauert die Abrechnung solcher Veranstaltungen einige Zeit. So lange wollten wir nicht warten, um das erste Geld auf den Weg zu bringen.“