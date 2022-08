Musik-Stars mit großem Konzert im Ehrenhof? MTV plant Event-Reihe in Düsseldorf

Zugegebenermaßen: Es ist schon das ein oder andere Jahr her, dass MTV die Popkultur und den Zeitgeist geradezu im Alleingang bestimmt hat. Wenn der Musiksender ruft, dann kommen in der Regel aber immer noch die Stars. Gut aus Rheinland-Sicht, dass im November die „MTV Europe Music Awards“ in Düsseldorf stattfinden.

Viele Plakate in Düsseldorf machen schon darauf aufmerksam: Am 13. November gibt es ein Musik-Highlight im PSD Bank Dome zu Düsseldorf. Einige Top-Stars aus der Musikszene werden erwartet. Wer genau, das ist allerdings rund drei Monate vorher noch nicht bekannt. Was sich allerdings nun abzeichnet ist, dass das wahrlich nicht der einzige musikalische Höhepunkt werden dürfte.

>> MTV Europe Music Awards in Düsseldorf: Megastars kommen an den Rhein <<

Denn vor der coronabedingten Zwangspause der „Europe Music Awards“ im großen Rahmen war es normal, dass es zuvor eine „Musik-Woche“ in der Austragungsstadt gab. 2019 fanden die „EMAs“ in Sevilla statt, da gaben sich unter anderem „Green Day“ vor Tausenden Zuschauern die Ehre. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, ist das auch für Düsseldorf geplant.

MTV Europe Music Awards: Vorher Groß-Konzert im Ehrenhof?

Aktuell ist dem Bericht zufolge ein Open-Air-Konzert für den 12. November geplant. Die Location soll dann der Ehrenhof sein. Der nicht unbedingt als klassisches Musik-Venue bekannte Innenhof in unmittelbarer Rheinnähe war schon einmal Anlaufstelle bei einem Düsseldorfer Großevent. Kraftwerk trat im Ehrenhof auf, als 2017 die „Tour de France“ in der NRW-Landeshauptstadt startete.

>> Die besten Konzerte in Düsseldorf: The Chainsmokers, CRO und Giovanni Zarella <<

Sollte es tatsächlich zu dem Konzert kommen, könnte diese Formel aufgestellt werden. Bekommt Düsseldorf eine Großveranstaltung, geht es im Ehrenhof ab. Die nächsten möglichen Folgeveranstaltungen wären dann die „Invictus Games“ und die Fußball-Europameisterschaft 2024 mit Spielen im Düsseldorfer Stadion. Auch in den Tagen vor der Award-Verleihung will sich Düsseldorf – angetrieben von MTV – kulturell von seiner besten Seite präsentieren. Sollte bis November Corona dem Ganzen keinen Strich durch die Rechnung machen, können wir uns also auf aufregende Tage gefasst machen.