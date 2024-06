Düsseldorf im Sommer: Diese 7 Orte sind jetzt besonders schön

Bei strahlendem Sonnenschein können wir die schönsten Düsseldorfer Spots nochmal auf eine ganz andere Weise genießen: Die Rheinoberfläche glitzert, die Blumen blühen und die Terrassen sind prall gefüllt. Wir zeigen euch sieben Orte in Düsseldorf, die im Sommer besonders schön sind.

>> Salsa, Networking, Architektur-Führungen: die Sommer-Events im Kö-Bogen <<

Der Botanische Garten an der HHU

Eure Uni-Zeit liegt längst hinter euch? Es gibt aber trotzdem einen Grund, nochmal an die HHU zurückzukehren. Denn auf dem Uni-Gelände in Bilk liegt auch Düsseldorfs prächtiger Botanischer Garten. Hier kommt ihr in den optischen Genuss höchst exotischer Pflanzen, die sonst nur auf fernen Kontinenten wachsen und gedeihen. Besonders eindrucksvoll ist neben den Pflanzen auch das sogenannte Kalthaus – eine Glaskuppel aus Dreiecken, die empfindlichen Pflanzen besonderen Schutz bietet. Ein Besuch im Sommer lohnt sich auf alle Fälle.

Adresse: U niversitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf

Der Südpark

Der Südpark ist mit seinen 70 Hektar Fläche die größte und auch meistbesuchte Parkanlage der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Er entstand nach Entwürfen der Planungsgruppe Südpark zur Bundesgartenschau 1987 durch die Erweiterung des vorhandenen Volksgartens um neue, auf vormaligem Brachland angelegte Parkanlagen. Der Südpark besteht aus drei unterschiedlich gestalteten Bereichen. Wem das Betrachten von Blumen, Hecken und Bäumen zur Erholung zu einseitig ist, kann sich den im Südpark verstreuten Spielplätzen und Wiesen (insgesamt 250.000 Quadratmeter) zuwenden. Sie sind sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene interessant.

Weiterlesen: Wochenende in Düsseldorf: Das ist los in der Stadt

Außerdem spannend im Südpark: Mehrere Skulpturen von international bekannten Künstlern setzen sich mit der Spannung zwischen Kunst und Natur auseinander – angefangen beim „Zeitfeld“ mit 24 Uhren von Klaus Rinke, über die Wasserachse von Christian Megert und Wasa Marjanov, die Stahlelemente von Erwin Reusch, eine Stele von Ulrich Rückriem bis zum Tor aus Basaltlava von Erwin Heerich.

Adresse: Werstener Str., 40225 Düsseldorf

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Unterbacher See

Mitten im Düsseldorfer Stadtteil Unterbach im Südosten der Stadt liegt ein großes idyllisches Baggerloch. Hier könnt ihr auf 27.000 Quadratmetern inmitten eines Waldes ungestört schwimmen. Zwei Strandbäder locken zum sommerlichen Aufenthalt mitten in der Natur. Auf einem anderen Areal des insgesamt 84 Hektar großen Sees gibt es das Angebot, Segelboote auszuleihen und Segelkurse zu belegen. Aber auch Tret- und Ruderboote stehen für euch bereit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Adresse: Am Kleinforst 300, 40627 Düsseldorf

>> Mehr Badeseen in Düsseldorf und Umgebung <<

Paradiesstrand am Hafen

Unweit des mondänen Medienhafens befindet sich ein Strand-Idyll am Rhein. Der Paradiesstrand lockt nicht nur mit weißem Sand, sondern auch mit einem wunderbaren Blick auf die gesamte Düsseldorfer Skyline. Außerdem ist der Paradiesstrand ein perfekter Ort zum Grillen oder Beachvolleyballspielen. Noch dazu zahlt ihr in diesem Naturparadies natürlich keinen Eintritt.

Adresse: 40221 Düsseldorf (am Rhein)

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Museum Insel Hombroich

An der Grenze zu Düsseldorf findet ihr im benachbarten Neuss die Museum Insel Hombroich. „Kunst parallel zur Natur“: Das ist das Motto des Freilichtmuseums. Hier findet ihr ein interessantes Zusammenspiel von Kunst, Architektur und Natur mit wechselnden Exponaten (mehr Infos hier). Wegen der aufregenden Botanik ist ein Besuch im Sommer besonders schön und inspirierend.

Adresse: Minkel 2, 41472 Neuss

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Himmelgeister Strand

Dieser sehr schöne, lange Sandstrand bietet neben freien Flächen für Sonnenanbeter auch viele schattige und lauschige Plätzchen unter Bäumen, in denen laut Google-Rezensionen auch FKK-Fans auf ihre Kosten kommen. Schwimmer aufgepasst: Am Himmelgeister Strand solltet ihr es wirklich vermeiden, ins Wasser zu steigen oder gar zu schwimmen. Hier hat die starke Strömung des Rheins schon mehrere Menschen das Leben gekostet. Zum Flanieren und Verweilen in der Sonne eignet sich der Strandabschnitt aber bestens und erfreut sich großer Beliebtheit.

Adresse: 40589 Düsseldorf (am Rhein)

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Passend dazu: Freibäder in Düsseldorf: Unsere Top-Adressen für heiße Sommertage!

Mit dem Fahrrad nach Kaiserswerth

Entlang des Rheins könnt ihr bei freundlichem Wetter wunderbar nach Kaiserswerth radeln. Der Düsseldorfer Stadtteil ist ein ruhiger Vorort mit dörflichem Ambiente. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist die Ruine der Kaiserpfalz, einer Burganlage aus dem 12. Jahrhundert, die einen Panoramablick auf den Rhein und die umliegende Landschaft bietet. Die kopfsteingepflasterten Straßen sind von Barockgebäuden gesäumt, in denen sich heute Boutiquen, Geschenkeläden und Geschäfte für Käse, Wurst und Süßigkeiten befinden – Urlaubsfeeling mitten in Düsseldorf! Der Hauptplatz ist der Kaiserswerther Markt, der von Cafés und Biergärten umgeben ist, in denen klassische deutsche Küche serviert wird.

Adresse: Burgallee, 40489 Düsseldorf