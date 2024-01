Über 100.000 Düsseldorfer demonstrieren gegen Rechts – Fotos

Was für ein Tag in Düsseldorf: So eine Demonstration hat die Stadt schon lange nicht mehr gesehen – dabei wird samstags oft und gerne demonstriert. In diesem Fall aber schaffte das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ etwas besonderes: Über 100.000 Menschen kamen, um ein Zeichen gegen Rechts und gegen die AfD zu setzen – die beeindruckenden Bilder unseres Fotografen zeigen die Massen, die sich am Samstagnachmittag auf der Rheinwiese getroffen haben.

Vor Ort trat dann nicht nur Oberbürgermeister Keller ins Rampenlicht – auch die Broilers nutzten die Gunst der Stunde um passende Songs wie „Alice und Sarah“ vor einer begeisterten Menge zum Besten zu geben. Im Vorlauf der Demo hatten viele Düsseldorfer Betriebe, Vereine und Prominente die Werbetrommel für die Veranstaltung gerührt – mit sichtbarem Erfolg.

