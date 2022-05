9-Euro-Ticket in Düsseldorf: Ab wann gilt es? Wo bekommt man es?

Einen Monat für nur 9 Euro den gesamten öffentlichen Nahverkehr nutzen – das von der Regierungskoalition in Berlin in den Weg geleitete Angebot stößt bei vielen Bürgern auf breites Interesse. Dennoch sind noch viele Detail-Fragen zu klären: Wann und wo ist das „9-Euro-Ticket“ erhältlich? Wie sieht der Nutzen für bisherige Abonnenten aus? Wir versuchen die wichtigsten Antworten zu geben.

Was ist das „9-Euro-Ticket“?

Das „9-Euro-Ticket“ ist Teil vom sogenannten „Entlastungspaket“ der Bundesregierung, welches den Bürgern in ganz Deutschland wegen der hohen Energie- und Spritpreise unter die Arme greifen soll. Laufen wird das Sonderticket über einen Zeitraum von 90 Tagen mit einem Kostenpunkt von 9 Euro pro Monat – gleitende Zeiträume sind nicht vorgesehen.

Angewandt auf Düsseldorf ist es mit dem „9-Euro-Ticket“ möglich, drei Monate für insgesamt 27 Euro (9 Euro pro Monat) beliebig mit der Rheinbahn durch die Landeshauptstadt zu fahren. Als Ticket für das gesamte ÖPNV-Gebiet stehen euch damit sowohl Busse als auch Bahnen und S-Bahnen offen.

Die Kosten für das Ticket will der Bund den Ländern erstatten – insgesamt rechnet man mit einer gewaltigen Summe von rund 2,5 Milliarden Euro. Positiver Begleiteffekt: Durch das günstige Ticket könnte auch die Umwelt profitieren. Es ist angedacht, dass viele Pendler dann vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen werden.

Ab wann ist das „9-Euro-Ticket“ erhältlich?

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) legt den Start des „9-Euro-Tickets“ auf den 1. Juni. Ab diesem Zeitpunkt ist es erhältlich und somit auch gültig. Damit wäre dann auch der zeitliche Nutzungsrahmen gelegt: Das „9-Euro-Ticket“ gilt drei Monate lang von Juni bis einschließlich August.

Wo ist das „9-Euro-Ticket“ erhältlich?

Das „9-Euro-Ticket“ soll vor allem online verkauft werden. So halte sich der organisatorische Aufwand in Grenzen, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekannt gab. Der VDV arbeitet an einer Internetplattform sowie einer Smartphone-App, über die ihr die Tickets zum 1. Juni kaufen könnt. Zudem sollen die Tickets auch über die Internetseiten der Verkehrsverbünde erhältlich sein, sowie an den Verkaufsstellen an Bahnhöfen oder in Bussen.

Ist das „9-Euro-Ticket“ auch über die Grenzen von Düsseldorf hinaus gültig?

Das Sahnehäubchen: das „9-Euro-Ticket“ ist über die Grenzen von Bundesländern und Tarifverbünden hinaus gültig! So könnt ihr mit dem Nahverkehr beispielsweise bequem von Düsseldorf nach Köln oder ins Ruhrgebiet pendeln. Noch besser: Theoretisch könnt ihr per Regio-Zug auch durch ganz Deutschland fahren. Auf diese Weise ersetzt das „9-Euro-Ticket“ im Zeitraum von Juni bis August das jetzige „Quer-durchs-Land“-Ticket der Bahn (Preis 42 Euro pro Tag). Lediglich für den Fernverkehr ist das „9-Euro-Ticket“ ausdrücklich nicht gedacht.

Lässt sich das „9-Euro-Ticket“ auch zusammen mit einem Fahrrad nutzen?

Nein, die Mitnahme eines Fahrrads ist weiterhin nur dann möglich, wenn ihr dafür ein eigenes Ticket löst. Allerdings gibt es einen Trick:

Gibt es eine Ermäßigung für Zeitkarten-Abonennten, Jobtickets und Semestertickets?

Alle Fahrgäste, die bereits ein Abo haben, sollen laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ebenfalls vom „9-Euro-Ticket“ profitieren. Dabei wird zu viel gezahltes Geld als eine Art „Treuebonus“ zurückerstattet. Laut VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff sollen sich Abo-Kunden um nichts kümmern müssen: Die Verrechnung läuft automatisch. Für Jobtickets und Semestertickets soll die Ermäßigung ebenfalls gelten.

Weitere Infos zum „9-Euro-Ticket“ in Düsseldorf findet ihr über rheinbahn.de.

