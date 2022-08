Düsseldorf

So häufig hat die Rheinbahn das 9-Euro-Ticket in Düsseldorf verkauft

29. August 2022

Die kurze Ära des 9-Euro-Ticket geht (zunächst) zu Ende und die Rheinbahn zieht Bilanz. So viele Menschen haben das Angebot genutzt.

So sieht ein Rheinbahn-Automat in einer Straßenbahn in Düsseldorf aus. Foto: Shutterstock/Peeradontax