Fotos

Fett Weinbar in Düsseldorf am Freitag, 24. Mai: kühle Weine, heiße Fotos

25. Mai 2024

Na, bei solchen Aussichten kann das Wochenende doch kommen: In der Fett Weinbar wurde am Freitag wieder bis in die Puppen gefeiert, gelacht und mit großen Weingläsern auf den Abschluss der Woche angestoßen. Das sind die Bilder.