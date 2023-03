TikTok-Stars bei „GNTM“ 2023 – die Elevator Boys werden Gastjuroren

Immer wieder wurde über eine Teilnahme der Elevator Boys bei „Germany’s Next Topmodel“ gemunkelt. Heidi Klum postete schon im Februar vergangenen Jahres ein gemeinsames Video mit den Boys im Fahrstuhl auf ihrem Instagram-Account. Jetzt ist das Mysterium dahinter gelüftet: Modelmama Heidi Klum lädt die fünf Influencer in ihre Show ein, wie sie nun selbst bekannt gab.

GNTM 2023: Elevator Boys werden Gastjuroren

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

Dabei macht das Supermodel kein Geheimnis daraus, wie sehr sie sich über die Teilnahme der fünf deutschen TikTok-Stars freut. Bei ihrem ersten GNTM-Aufeinandertreffen freut sich Heidi sichtlich: „Dieses Jahr hat es endlich geklappt!“ Doch wer sind die Elevator Boys eigentlich – und warum wurden sie mit Videos aus dem Aufzug berühmt?

Elevator Boys: Diese fünf Jungs stecken dahinter

Auf TikTok sind Bene Schulz, Luis Freitag, Tim Schäcker, Julien Brown und Jacob Rott alias Elevator Boys mit ihren Videos aus dem Aufzug viral gegangen. Seitdem kann man ihnen auf Social Media nur schwer den Rücken kehren, denn die fünf Jungs aus Frankfurt zählen mittlerweile über zwei Millionen Follower und 5,6 Milliarden Views auf TikTok. Aktuell wohnen sie in Los Angeles in den USA, der Wahlheimat von Heidi Klum.

Gastjuroren bei GNTM 2023: Elevator Boys neben Heidi Klum

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)



Der Medienhype um die Gang ist auch Modelchefin Heidi Klum nicht entgangen. Bereits im Februar 2022 war das Topmodel in kurzen Clips mit den Jungs zu sehen. Unter der Caption „Ist es heiß in diesem Aufzug oder bin das nur ich?“ postete sie einen Clip auf Instagram, der eine laszive Tanzperformance mit den Elevator Boys in einem Aufzug zeigt.

Seither wurde rege über einen Auftritt der Boys in der Show spekuliert. Jetzt – ein Jahr später – bringt Heidi Klum die Bombe zum Platzen und verkündet die Teilnahme der TikToker bei „Germany’s Next Topmodel“ 2023. Als Gastjuroren werden die Elevator Boys dem 49-jährigen Supermodel zur Seite stehen. In welcher Folge die fünf Influencer bei GNTM zu sehen sein werden, ist allerdings noch nicht bekannt.