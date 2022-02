GNTM mit den Elevator Boys als Male-Models? Was hinter dem Video mit der TikTok-Boygroup und Heidi Klum steckt

Es ist ein Bild für die Götter: Heidi Klum lässt auf ihrem neuesten Instagram-Video im Fahrstuhl mit fünf schnuckeligen Typen den Hintern wackeln. Doch was steckt hinter dem Post der Modelmama von „Germany’s Next Topmodel“ und wer sind die sogenannten Elevator Boys? Alle Infos zu den TikTokern und warum sie vielleicht schon bald bei GNTM 2022 als Male-Models auftreten könnten.

Auf Instagram teilt Heidi Klum nicht nur private Momente, sondern hält ihre Follower auch über die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf dem Laufenden. Ihr neuester Post zeigt das Model, wie sie im Fahrstuhl mit einer Gruppe Jungs tanzt. Doch die Elevator Boys, wie sich die Gruppe um Bene Schulz und Tim Schäcker nennt, ist nicht bloß irgendeine „Boygroup“: Die TikToker sind absolute Social-Media-Stars und das selbst in Amerika.

Sind die Elevator Boys die Male-Models der diesjährigen Staffel GNTM?

Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Heidi die hübschen Jungs für die Dreharbeiten der neuen Staffel GNTM nach Los Angeles eingeflogen hätte. Fans spekulieren, dass die Elevator Boys in der „Social Media“-Folge der ProSieben-Show auftreten könnten, um Heidis „Määädchen“ das Business näherzubringen. Da Tim Schäcker, Jacob Rott und Co. aber definitiv nicht kamerascheu sind, kämen sie auch als Male-Models für „Germany’s Next Topmodel“ infrage. Das dürfte das ein oder andere Fangirl der Jungs blass vor Neid werden lassen – schließlich reißen sich die Fans um Antworten auf die Frage: „Sind die Elevator Boys Single?“. Und selbst Heidi kommentiert unter dem gemeinsamen Video: „Ist es irgendwie heiß in diesem Fahrstuhl oder geht es nur mir so?“

Die Elevator Boys: Was steckt hinter dem Hype um die TikToker?

Alles fing in eben besagtem Fahrstuhl an. Die Jungstruppe um Luis Freitag, Bene Schulz, Tim Schäcker, Jacob Ritt und Julien Brown veröffentlichte kurze Videos auf der Plattform TikTok. Eigentlich zeigen sämtliche Videos nicht viel mehr, als die sich öffnenden Fahrstuhltüren, hinter denen die Boygroup steht und lässig in die Kamera schaut. Doch das reicht, um Millionen von Mädchen förmlich dahinschmelzen zu lassen. Selbst Hollywood-Stars wie Shay Mitchell (bekannt aus der Serie „Pretty Little Liars“) filmten ihre Reaktionen auf die hotten Boys im Elevator.

