Bericht zeigt: Das sind die meistgeschauten Serien und Filme auf Netflix 2023

Welche Serien und Filme wurden 2023 besonders häufig bei Netflix angesehen? Die Antwort auf diese Frage liefert ein aktueller Bericht des Unternehmens. In diesem sind die über 18.000 erfolgreichsten Titel der Streaming-Plattform aufgelistet. Die Liste umfasst dabei alle Filme und Serien, welche mindestens 50.000 Stunden lang geschaut wurden. Im Bericht wird allerdings pauschal auf 100.000 Stunden gerundet, sodass tausende Titel mit 100.000 Stunden gelistet werden. Laut Netflix decke das Dokument rund 99 Prozent der verfügbaren Inhalte ab.

>>Deutscher Fernsehpreis 2023: Netflix, Prime Video und Co. räumen Preise ab<<

Die vollständige Liste steht euch auf der offiziellen Seite des Unternehmens zum Download bereit. Solltet ihr euch beim Stöbern fragen, warum beliebte Titel, wie etwa die vierte Staffel von „Sex Education“ oder „One Piece“, fehlen: Das liegt daran, dass der Bericht nur Filme und Serien umfasst, die im ersten Halbjahr dieses Jahres, also von Januar bis Juni 2023, angeschaut wurden.

Diese zehn Serien und Filme wurden 2023 am häufigsten auf Netflix geschaut

Die Top Ten der 2023 am meistgeschauten Serien und Filme auf Netflix sieht wie folgt aus:

Platz 1: The Night Agent, Staffel 1 (812.100.000 Stunden)

The Night Agent, Staffel 1 (812.100.000 Stunden) Platz 2: Ginny & Georgia:, Staffel 2 (665.100.000 Stunden)

Ginny & Georgia:, Staffel 2 (665.100.000 Stunden) Platz 3: The Glory, Staffel 1 (622.800.000 Stunden)

The Glory, Staffel 1 (622.800.000 Stunden) Platz 4: Wednesday, Staffel 1 (507.700.000 Stunden)

Wednesday, Staffel 1 (507.700.000 Stunden) Platz 5: Queen Charlotte: A Bridgerton Story (503.000.000 Stunden)

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (503.000.000 Stunden) Platz 6: You, Staffel 4 (440.600.000 Stunden)

You, Staffel 4 (440.600.000 Stunden) Platz 7: La Reina del Sur, Staffel 3 (429.600.000 Stunden), Anmerkung: Wurde nicht weltweit gestreamt

La Reina del Sur, Staffel 3 (429.600.000 Stunden), Anmerkung: Wurde nicht weltweit gestreamt Platz 8: Outer Banks, Staffel 3 (402.500.000 Stunden)

Outer Banks, Staffel 3 (402.500.000 Stunden) Platz 9: Ginny & Georgia, Staffel 1 (302.100.000 Stunden)

Ginny & Georgia, Staffel 1 (302.100.000 Stunden) Platz 10: Fubar, Staffel 1 (266.200.000 Stunden)

Bei den aufgelisteten Titeln handelt es sich allesamt um Serien. Der erste im Ranking vertretende Film befindet auf Platz 14: „The Mother“ mit Jennifer Lopez.

Netflix-Ranking soll mehr Einblick bieten

Daneben dürften vielen von euch auch die aktuellen Top-Ten-Listen, die Usern beim Einschalten des Streamingdienstes angezeigt werden, bekannt sein. Anders als beim Transparenzbericht werden die Platzierungen hier mittlerweile anhand von Views ermittelt. Denn Rankings anhand der Watchtime kommen vor allem Titeln mit längeren Formaten zugute.

>>Squid Game: The Challenge“: Reality-Show zur Erfolgsserie ist jetzt auf Netflix<<

Laut Netflix-Serienschöpfern und Branchenpartnern soll die Liste mehr Einblick bieten. Daneben kommt der Streamingdienst mit seinem Bericht aber auch den Forderungen der US-Gewerkschaften nach. So sieht der im September beschlossene Vertrag mit der Autorengewerkschaft vor, dass Auszahlungen an die Mitwirkenden vom Erfolg einer Serie oder eines Films abhängig gemacht werden. Streamingdienste sollen daher in Zukunft transparenter über die Zusammensetzung ihrer Rankings informieren. In Vorbehalt eines Geheimhaltungsabkommens haben die Streamingservices zugestimmt, die Gesamtzahlen der gestreamten Stunden von Eigenproduktionen mit der Gewerkschaft zu teilen.