„Let’s Dance“: Joachim Llambi ist zurück – Quarantäne beendet

Vergangene Woche mussten die Zuschauer bei der „Kennenlern-Show“ noch auf ihn verzichten, zur ersten offiziellen Show von „Let’s Dance“ ist das beliebte Jury-Mitglied Joachim Llambi aber rechtzeitig zurück. Der 57-Jährige hat seine Corona-Erkrankung ausgestanden und darf wieder ans Jur-Pult zu seinen Kollegen Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez.

Nachdem ihn Rurik Gislason vergangene Woche noch vertreten hatte und Llambi nur per Videoschalte zugegen war, hat der Sender RTL am Freitag bekanntgegeben, dass der Juror aus der Quarantäne entlassen ist und vor Ort wieder die Punkte vergeben darf.

Verzichten müssen die Zuschauer dagegen auf Teilnehmer Hardy Krüger jr., der am Donnerstag positiv auf das Corona-Virus getestet wurde und somit für die erste Show ausfällt. An einer entscheidenden Regel ändert der Ausfall nichts: Trotz des „Nichtantritts“ von Hardy Krüger Jr. wird ein Tanzpaar bereits in Show 1 ausscheiden.

