Am Samstag feierte die Düsseldorferin Grace im Münchner Intimissimi Store ihren großen Durchbruch: Sie wurde als neues Kampagnengesicht des italienischen Lingerie-Spezialisten vorgestellt.

Die 24-Jährige, die in Folge 10 der ProSieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ die Jury überzeugte, folgt damit auf die GNTM-Kandidatin 2023 Ida Kulis und reiht sich in die Riege der renommierten Kampagnengesichter von Intimissimi ein.

Starfotograf Rowan Papier verewigt Düsseldorferin in Los Angeles

Für die Kampagne setzte Intimissimi auf keinen Geringeren als Starfotograf Rowan Papier, der bereits mit Top-Models wie Irina Shayk, Naomi Campbell und Stella Maxwell zusammenarbeitete. Die Fotos, die in Los Angeles entstanden, sind seit dem 19. April deutschlandweit digital und in allen Stores zu sehen.

Zur Feier des Kampagnenstarts lud Intimissimi zahlreiche Gäste in den Münchner Store ein. Neben Grace waren auch ehemalige GNTM-Kandidatinnen wie Somajia, Vivien (Gewinnerin der letzten Staffel) und Aldin (diesjährige Staffel) anwesend.

Grace: „Ein absoluter Traum für mich“

Grace zeigte sich bei der Veranstaltung überwältigt von der großen Resonanz: „Ich bin unglaublich stolz und glücklich, das neue Kampagnengesicht von Intimissimi zu sein. Das ist ein absoluter Traum für mich.“

