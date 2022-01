„Germany’s Next Topmodel“ 2022: Alle Bilder der GNTM-Kandidatinnen auf Instagram

Wer dachte, die letzte Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wäre divers gewesen, wird in dieser Staffel einmal mehr überrascht: Von Best-Ager-Models über Plus-Size-Models bis hin zu Petite-Models ist unter den Kandidatinnen von GNTM 2022 alles dabei. Wir haben uns auf den Instagram-Accounts der Nachwuchsmodels genauer umgeschaut und zeigen euch schon vor Sendestart die schönsten Bilder der diesjährigen Teilnehmerinnen der ProSieben-Show mit Heidi Klum.

Zwar werden auch in der 17. Staffel von GNTM die männlichen Kandidaten fehlen, dafür gibt es unter den weiblichen Teilnehmerinnen jedoch eine große Bandbreite an Looks. Mit dabei ist sogar ein echtes „Mutter-Tochter-Gespann“: Die 50-jährige Martina stellt sich dem harten Kampf um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ gemeinsam mit ihrer 18 Jahre alten Tochter Lou-Anne. Ob das ein gutes Ende nehmen wird, falls es nur eine von beiden es ins Finale schaffen sollte?

Mit ihrem kurzen braunen Bob und ihrem typischen Model-Look hat sie beste Chancen bei "Germany's Next Topmodel" 2022: Die Kandidatin Paulina ist bereits 32 Jahre alt und kommt aus Berlin. Foto: instagram/paulina.stepowska Die GNTM-Teilnehmerin Laura W. sieht zwar wie eine "Barbie" aus, hat laut eigenen Aussagen jedoch eine ziemlich temperamentvolle Art. Wird das für Zoff bei GNTM 2022 sorgen? Foto: instagram/laurajebella Die 18-jährige Lou-Anne ist der festen Überzeugung, das Zeug dazu zu haben, "Germany's Next Topmodel" 2022 zu werden. Konkurrenz werden ihr im Kampf um den Titel nicht nur die anderen "Määädchen" machen, sondern auch ihre eigene Mutter. Foto: instagram/louanne_louisa Und das ist die zweite Hälfte des diesjährigen Mutter-Tochter-Gespanns bei GNTM: Das Best-Ager-Model Martina ist 50 Jahre alt und lebt gemeinsam mit Tochter Lou-Anne in Österreich. Foto: instagram/mgt_wondermind GNTM-Kandidatin Amaya (18) aus Böblingen Foto: instagram/amayaabaker GNTM-Kandidatin Annalotta (20) aus Schwerte Foto: instagram/alottaboutme GNTM-Kandidatin Barbara (68) aus Flensburg Foto: instagram/babsradtke GNTM-Kandidatin Emilie (19) aus Tafers Foto: instagram/emilie.clement_ GNTM-Kandidatin Jasmin (23) aus Düsseldorf Foto: instagram/jasminsainabou GNTM-Kandidatin Julia (21) aus Surberg Foto: instagram/juwel_2000 GNTM-Kandidatin Juliana (24) aus Berlin Foto: instagram/juliana.crst GNTM-Kandidatin Kashmira (20) aus Winnenden Foto: instagram/kashmiraa.m GNTM-Kandidatin Kim (20) aus Rheine Foto: instagram/kim.bieder GNTM-Kandidatin Laura B. (20) aus Großenhain Foto: instagram/hopebte GNTM-Kandidatin Jessica (21) aus Berlin Foto: instagram/jessicaadwubi GNTM-Kandidatin Lena (21) aus Teltow Foto: instagram/lena.denise GNTM-Kandidatin Lenara (24) aus Lingen Foto: instagram/1lenara GNTM-Kandidatin Lisa-Marie (22) aus Hannover Foto: instagram/lisamarie_co GNTM-Kandidatin Luca (19) aus München Foto: instagram/agirlcalledluca GNTM-Kandidatin Meline (20) aus Bergisch Gladbach Foto: instagram/meli.ker_ GNTM-Kandidatin Noella (24) aus Berlin Foto: instagram/noella.mbomba GNTM-Kandidatin Pauline (18) aus Schwerte Foto: instagram/pauline_gntm_2022 GNTM-Kandidatin Sophie (18) aus Harsewinkel Foto: instagram/sophiieclara GNTM-Kandidatin Vanessa (20) aus Metzingen Foto: instagram/vanessalealia GNTM-Kandidatin Vivien (21) aus Prien am Chiemsee Foto: instagram/theviviensterk GNTM-Kandidatin Wiebke (20) aus Berlin Foto: instagram/wiebke_matilda GNTM-Kandidatin Kristina (20) aus Lübeck Foto: instagram/tiinel

Eine GNTM-Kandidatin, die bereits jetzt in der Community für Begeisterung sorgt, ist die 68-jährige Barbara. Sie arbeitet schon lange als Best-Ager-Model und versorgt ihren Instagram-Account mit ihren neuesten Model-Pics. In der Model-Casting-Show nimmt die Flensburgerin teil, um anderen Frauen Mut zu machen und zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist.

Eine heiße Favoritin ist Annalotta (20), die besonders durch ihre tolle Lockenpracht und ihre blauen Augen besticht. Der größte Traum der GNTM-Teilnehmerin von 2022 ist es, einmal Teil der „Victoria’s Secret“-Fashionshow zu sein und als Engel über den Laufsteg zu stolzieren. Doch das Nachwuchsmodel hat auch eine ganz andere, naturverbundene Seite, die sie am liebsten mit ihren zwei Pferden Castello und Luke auslebt. „Ich möchte zeigen, dass man, wenn man sich selbst treu bleibt und an sich glaubt, das Zeug hat, ‚Germany’s Next Topmodel‘ zu werden“, sagt sie über ihre Teilnahme bei GNTM 2022.

Die Kandidatinnen von GNTM 2022 auf Instagram: Private Einblicke von Annalotta, Lou-Anne und Co.

Ihr sucht nach den privaten Instagram-Accounts der Kandidatinnen von GNTM 2022? Hier findet ihr eine Auflistung sämtlicher Profile der Nachwuchsmodels.

