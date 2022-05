GNTM 2022: So schön zeigen sich Heidis Halbfinalistinnen auf Instagram

Wer dachte, die vergangene Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ wäre divers gewesen, wird in dieser Staffel einmal mehr überrascht: Von Best-Ager-Models über Plus-Size-Models bis hin zu Petite-Models ist unter den Kandidatinnen von GNTM 2022 alles dabei. Wir haben uns auf den Instagram-Accounts der Nachwuchsmodels genauer umgeschaut und zeigen euch die schönsten Bilder der Teilnehmerinnen, die im Halbfinale der ProSieben-Show mit Heidi Klum stehen.

Die 18-jährige Lou-Anne ist der festen Überzeugung, das Zeug dazu zu haben, "Germany's Next Topmodel" 2022 zu werden. Konkurrenz werden ihr im Kampf um den Titel nicht nur die anderen "Määädchen" machen, sondern auch ihre eigene Mutter. Foto: instagram/louanne_louisa Und das ist die zweite Hälfte des diesjährigen Mutter-Tochter-Gespanns bei GNTM: Das Best-Ager-Model Martina ist 50 Jahre alt und lebt gemeinsam mit Tochter Lou-Anne in Österreich. Foto: instagram/mgt_wondermind GNTM-Kandidatin Luca (19) aus München Foto: instagram/girlcalledluca GNTM-Kandidatin Noella (24) aus Berlin Foto: instagram/noella.mbomba GNTM-Kandidatin Lieselotte (66) aus Salzwedel Foto: instagram/lieselotte.gntm22.official GNTM-Kandidatin Anita (20) aus Neustadt an der Donau Foto: instagram/anita.gntm22.official

Zwar werden auch in der 17. Staffel von GNTM die männlichen Kandidaten fehlen, dafür gibt es unter den weiblichen Teilnehmerinnen jedoch eine große Bandbreite an Looks. Mit dabei ist sogar ein echtes „Mutter-Tochter-Gespann“: Die 50-jährige Martina stellt sich dem harten Kampf um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ gemeinsam mit ihrer 18 Jahre alten Tochter Lou-Anne. Ob das ein gutes Ende nehmen wird, falls es nur eine von beiden es ins Finale schaffen sollte?

Die Kandidatinnen von GNTM 2022 auf Instagram: Private Einblicke von Martina, Lou-Anne und Co.

Ihr sucht nach den privaten Instagram-Accounts der Kandidatinnen von GNTM 2022? Hier findet ihr eine Auflistung sämtlicher Profile der Nachwuchsmodels.

Fake-Vorwürfe um GNTM-Kandidatin Viola: Wurde sie von Jan Böhmermann eingeschleust?

Um die GNTM-Kandidatin Viola ranken sich so viele Gerüchte, wie um keine andere Kandidatin. Der Vorwurf, die Kandidatin sei so skurril, dass sie keine echte Kandidatin sein könne, dominiert das Internet. Mittlerweile hat sich Viola selbst zu den Gerüchten um Jan Böhmermann und sie geäußert und meint, dass natürlich nichts an den Vorwürfen dran sei. Dennoch erhält die polarisierende Kandidatin von „Germany’s Next Topmodel“ 2022 momentan auffällig wenig Sendezeit – ist an der Story etwa doch etwas dran? Alle Infos zu der Geschichte findet ihr hier.

