„Forsthaus Rampensau Germany“ 2024: Staffel 1 jetzt im Free-TV – alle Infos zur Show

Nach „Beauty & The Nerd„, „Sommerhaus der Stars“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wartet nun ein neues Realityformat mit mehr oder weniger prominenten Protagonisten auf Freunde des gepflegten Trash-TVs. Hier bekommt ihr alle Infos zur neuen Show „Forsthaus Rampensau“ auf Joyn+ und jetzt auch auf ProSieben.

„Forsthaus Rampensau Germany“: Das steckt hinter dem neuen Format

Der Streamingdienst Joyn beglückte seine deutschen Zuschauer im Winter 2023 mit einem neuen Format: „Forsthaus Rampensau“.

Die Sendung ist ähnlich aufgebaut wie das „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Neun Paare ziehen in eine Waldhütte im niederösterreichischen Kärnten. Fernab von jeglichem Luxus müssen die Teilnehmer auf engstem Raum miteinander auskommen und werden dabei stets von Kameras begleitet. Zudem stehen Wettkämpfe an, bei denen die Promis mit Geschicklichkeit oder Wissen punkten müssen, um sich vor Nominierungen zu schützen. Denn wer herausgewählt wird, dem droht wie im „Sommerhaus“ der Auszug.

In einem Punkt unterscheidet sich das Format jedoch vom „Sommerhaus der Stars“: Bei den Paaren handelt es sich nicht zwangsläufig um Liebespaare, sondern auch um Verwandte oder Freunde.

Das Ganze kam beim Publikum so gut an, dass ProSieben die Show im Januar 2024 auch im Free-TV zeigt.

„Forsthaus Rampensau“ 2024: Welche Promi-Paare ziehen ein?

Welche Promis dabei sind, ist seit Herbst offiziell bekannt. Gerüchte offenbarten allerdings schon zuvor, dass Kandidaten wie Natascha Beil (31, „Beauty & The Nerd“) und Matthias Mangiapane (39, „Hot oder Schrott“) zum Cast gehören.

Diese bekannten Persönlichkeiten sind bei „Forsthaus Rampensau Germany“ dabei:

Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj , It-Girl und Ex-GNTM-Teilnehmerin

und , It-Girl und Ex-GNTM-Teilnehmerin John Friedmann und Florian Simbeck alias „Erkan und Stefan“, Reality-Novizen

und alias „Erkan und Stefan“, Reality-Novizen Matthias Mangiapane mit seiner Mama Dagmar , TV-Promis

mit seiner Mama , TV-Promis Sam Dylan , Entertainer und Reality-Star mit Influencerin Nadine „ Nana “ Miree

, Entertainer und Reality-Star mit Influencerin Nadine „ “ Miree Jasmin Herren , Partyschlager-Sängerin mit Lebenspartner Philipp Bender

, Partyschlager-Sängerin mit Lebenspartner Philipp Bender Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre, Reality-Show-Profis

und Diogo Sangre, Reality-Show-Profis Jada und Joelina Karabas , Töchter von Mallorca-Promi Danni Büchner

und , Töchter von Mallorca-Promi Danni Büchner Cedric Beidinger und Hanna Annika , Fitness-Influencer-Couple

und , Fitness-Influencer-Couple Natascha und Beverly,“Beauty & The Nerd“-Beautys

„Forsthaus Rampensau Germany“: Wie hoch ist das Preisgeld?

Das Paar, das am Ende die Staffel gewinnt, erhält ein saftiges Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

„Forsthaus Rampensau“ auf Joyn: Wie viele Folgen gibt es?

Insgesamt zeigt der Streamingdienst Joyn sieben Folgen.

„Forsthaus Rampensau Germany“ auf Joyn: Sendetermine

Das Trash-TV-Format mit deutschen Promis startete auf Joyn am Freitag, 8. Dezember. Sieben Wochen lang folgt dann immer freitags eine neue Folge.

Folge 1: Freitag, 8. Dezember 2023

Folge 2: Freitag, 15. Dezember 2023

Folge 3: Freitag, 22. Dezember 2023

Folge 4: Freitag, 29. Dezember 2023

Folge 5: Freitag, 5. Januar 2024

Folge 6: Freitag, 12. Januar 2024

Folge 7: Freitag, 19. Januar 2024

Streamingdienst Joyn: Was kostet die Mitgliedschaft?

Die Mitgliedschaft von Joyn+ kostet 6,99 Euro im Monat. Das Abo ist monatlich kündbar.

Gewinner „Forsthaus Rampensau Germany“: Diese Kandidaten haben gewonnen!

Das Finale auf Joyn+ steht noch aus, doch sobald die Gewinner feststehen, erfahrt ihr es bei uns.

„Forsthaus Rampensau Germany“ jetzt auch auf ProSieben: Das sind die Sendetermine

Das Trash-TV-Format läuft jetzt immer donnerstags um 20.15 Uhr. Das Finale könnte im Anschluss an Folge 6 ausgestrahlt werden, da am 15. Februar „Germany’s Next Topmodel“ startet.

Das sind die Sendetermine im Überblick: