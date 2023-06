„Beauty & The Nerd“ 2023: Kandidaten, Sendetermine und Umstyling – alle Infos zum Staffelstart

Typ Nerdy oder eher Typ Beauty? Alle, die sich nicht entscheiden können, kommen bei der Show „Beauty & The Nerd“ auf ihre Kosten. In einer luxuriösen Villa auf Zypern müssen acht Einzelgänger und acht Schönheiten ihr jeweiliges Match finden und sich bei lustigen Challenges auf die Welt des jeweils Anderen und ein Umstyling einlassen. Doch das Ganze bleibt nicht unbelohnt: Am Ende erwartet das Gewinner-Paar ein saftiges Preisgeld.

„Beauty & The Nerd“ 2023: Darum ist die vierte Staffel 2022 ausgefallen

Anhänger der Show mussten lange Geduld beweisen, denn eigentlich war die Ausstrahlung der vierten Staffel für den 2. Juni 2022 geplant. Laut ProSieben gab es ungewollte Umstände, die „eine sorgfältige unabhängige Prüfung dringend erforderten.“ Doch das ist Schnee von gestern – und Fans dürfen sich nun endlich auf den Start der neuen Staffel freuen!

Wann und auf welchem Sender startet „Beauty & The Nerd“ 2023?

Die vierte Staffel der Show startet am Donnerstag, 29. Juni um 20.15 Uhr auf ProSieben. Neben der regulären Ausstrahlung im TV könnt ihr auch alle Folgen sowohl im Livestream des Senders als auch auf der Streamingplattform Joyn kostenlos mitverfolgen.

„Beauty & The Nerd“ 2023: Die Sendezeiten und Sendetermine im Überblick

Die neue Staffel „Beauty & The Nerd“ umfasst 2023 sechs Folgen. Wie aus den vorherigen Staffeln gewohnt, werden diese jeweils donnerstags zur Primetime ausgestrahlt. Im Folgenden findet ihr alle Sendetermine im Überblick:

1. Folge: 29. Juni 2023 um 20.15 Uhr

2. Folge: 6. Juli 2023 um 20.15 Uhr

3. Folge: 13. Juli 2023 um 20.15 Uhr

4. Folge: 20. Juli 2023 um 20.15 Uhr

5. Folge: 27. Juli 2023 um 20.15 Uhr

6. Folge: 3. August 2023 um 20.15 Uhr

„Beauty & The Nerd“ 2023: Wo kann man die Folgen in der Wiederholung schauen?

Falls ihr zur besten Sendezeit anderweitig verplant wart und eine neue Folge „Beauty & The Nerd“ verpasst habt, gibt es glücklicherweise eine Alternative für euch. Denn die Wiederholung der gesamten aktuellen Folge läuft immer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 00.40 Uhr bis 02.40 Uhr auf ProSieben.

Die Kandidaten bei „Beauty & The Nerd“ 2023: Wer ist dabei?

In der neuen Staffel von „Beauty & The Nerd“ treten insgesamt acht unterschiedliche Paare gegeneinander an – jeweils eine Schönheit und ein Nerd. Diese Kandidaten sind dabei:

Tier-Nerd Stefan (29, Neumünster)

Space-Nerd Florian (24, Wien)

Mittelalter-Nerd Samuel (25, Grafenau)

Godzilla-Nerd David (22, Graz)

Cosplay-Nerd Marco (25, Neuhausen)

Fantasy-Nerd Dominik (27, Büttelborn)

Animé-Nerd Mike (20, Witten)

Science-Fiction-Fan Alexandra (21, Essen)

Diese Beautys sind in Folge 1 von „Beauty & The Nerd“ 2023 dabei:

Natascha (31, Hanau)

Setty (23, Hamburg)

Jules (26, Berlin)

Selina (21, Ilsede)

Brenda (18, Köln)

Walentina (22, Essen)

Beverly (29, Wien)

Chris (33, Köln)

„Beauty & The Nerd“ 2023: Wer ist raus?

Woche für Woche entscheidet sich, wer das Zeug zum Siegerpärchen hat – und wer die Show wiederum verlassen muss. Sobald die Staffel gestartet ist, informieren wir euch an dieser Stelle über die Kandidaten, die ihre Reise bei „BATN“ 2023 beenden mussten.

Umstyling, Preisgeld und Co. – worum geht es bei „Beauty & The Nerd“?

Das Konzept der Show ist relativ einfach. Wie funktionieren introvertierte Computerfans mit quirligen und, zugegeben, gutgläubigen Schönheiten? Das Ziel ist es, zwei totale Gegenpole zusammenzubringen: Insgesamt acht Beautys und acht Nerds suchen ihr perfektes Match. Doch das reicht nicht aus, denn in unterhaltsamen Challenges geht es um echten Teamgeist. Außerdem wartet auf die Nerds ein Umstyling, welches schon so manchen Gamer in einen echten Womanizer verwandelt hat.

Am Ende winkt dem Siegerpärchen ein Preisgeld von 50.000 Euro.

„Beauty & The Nerd“: Welche Paare haben schon gewonnen?