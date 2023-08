Das „Beauty & The Nerd“-Siegerpärchen 2023 ist gekürt – ausgerechnet SIE gewinnen im Finale!

Man nehme eine Horte verrückter Nerds und gutmütiger Beautys – und erhalte die unterhaltsame Realityshow „Bauty & The Nerd“ auf ProSieben. Aktuell steht in der vierten Staffel das Finale am 4. August 2023 im linearen TV an. Fans des Formats sind dem Datum allerdings schon voraus, denn die letzte Sendung war bereits als Preview im Stream bei Joyn+ zu sehen.

Und, welch Überraschung, das Siegerpärchen steht fest! Hier erfahrt ihr, wer es ins Finale geschafft hat – und welches Pärchen am Ende gewonnen hat.

Spoiler: Dieser Text bezieht sich auf das Finale von „Beauty & the Nerd“. Dieses wird offiziell am Donnerstag, 4. August, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Diese Paare stehen im „Beauty & The Nerd“-Finale 2023

Diese drei Paare haben es ins Finale geschafft:

Setty Mois und Samuel

Natascha Beil und Dominik

Beverly und Florian

Alle Kandidaten von „Beauty & The Nerd“ findet ihr hier in der Übersicht.

Beverly wird bei Finalspiel ohnmächtig

Doch kurz vor der Entscheidung, welches der drei Paare die Show verlassen muss, sorgt ein Moment für Schockstarre unter den Kontrahenten: Beverly geht bei einem Spiel in schwindelerregender Höhe über ihre eigenen Grenzen hinaus und wird ohnmächtig. Ein Ärzteteam kümmert sich um die Blondine und schafft sie prompt wieder auf die Beine.

„Ich reiße mir doch nicht den Arsch auf, so weit zu kommen, um auszuscheiden, weil ich ohnmächtig werde“, lässt sie das Geschehene Revue passieren. „Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können“, schimpft sie später über sich selbst.

Doch das Glück scheint mit ihr zu sein: Natascha und Dominik schneiden beim Spiel schlechter ab, als Beverly und Florian – und scheiden aus. Den Einzug ins Finale meistern Beverly und Florian sowie Setty und Samuel!

Das ist das Gewinnerpaar bei „Beauty & The Nerd“ 2023!

Nach einem weiteren Spiel sind die Gewinner schließlich gefunden: Am Ende setzen sich Setty und Samuel durch. „Die Zeit war einfach nur geil“, freuen sich die beiden Sieger.

Wer hat schon bei „Beauty & The Nerd“ gewonnen?

Mit Setty und Samuel reihen sich nun insgesamt vier Siegerpaare in die Geschichte von „Beauty & The Nerd“ ein. Im folgenden findet ihr alle Paare, die bisher gewonnen haben.

Staffel 1: Kevin und Julia (2013)

Staffel 2: Kim und Illya (2020)

Staffel 3: Cecilia und Markus (2021)

Staffel 4: Setty und Samuel

