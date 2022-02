Dschungelcamp

Dschungelcamp: Diese Kandidaten mussten in die meisten Dschungelprüfungen

6. Februar 2022

Dschungelcamp, das ist für viele Fans immer noch die Krone des Trash-TV. Doch für so machen Promi wird die Show regelrecht zur Hölle. Nämlich dann, wenn die Zuschauer Gefallen daran finden, einen Kandidaten immer und immer wieder in die Dschungelprüfungen zu schicken. Wir zeigen euch, welche Promis in 15 Staffeln am häufigsten zur Dschungelprüfung antreten mussten.