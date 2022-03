Kuss-Marathon und bittere Tränen: Die Vorschau auf „Bachelor“-Folge 8

„Die nächste Woche wird die alleraufregendste Woche auf der ganzen Reise für mich“, teilt Dominik den fünf übrigen Frauen am Ende der siebten Folge von „Der Bachelor“ 2022 mit. „Ihr werdet alle meine Mutter kennenlernen. Die zwölfte Staffel rollt unaufhaltsam auf die Entscheidung zu, das Finale rückt immer näher.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was (womöglich) in Folge 8 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

In der Tat stellt die Tatsache, dass die Kandidatinnen seine Mutter kennenlernen, einen großen Schritt für Dominik dar. „In meinem ganzen Leben haben zwei Frauen meine Mutter kennengelernt“, verrät der Bachelor, „und die wirklich echt zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt in der Beziehung.“

Nun bekommt die werte Mama gleich fünf charmante Ladys vor die Nase gesetzt – die nicht einmal Dominiks feste Freundinnen sind. Wobei der 29-Jährige mit einigen der Kandidatinnen schon sehr weit fortgeschritten ist, wie er selbst sagt: „Für alle Frauen, die jetzt da sind, fang ich schon an, auch irgendwie Gefühle aufzubauen.“

„Der Bachelor“ 2022: Erster Kuss mit Christina?

Und diesen Gefühlen lässt Dominik in Folge 8 offensichtlich freien Lauf: In der Vorschau ist zu sehen, wie er Nele, Jana-Maria, Anna – und wohl auch zum ersten Mal Christina – küsst. Einzig Chiara scheint leer auszugehen. Bei ihr fließen bittere Tränen.

Doch sie ist nicht die Einzige: Nachdem man Jana-Maria sagen hört, dass sie nicht gehen will, sieht man Anna mit verheulten Augen. „Keine Ahnung“, sagt sie. Doch was meint sie damit? Und wie geht Dominik mit der immer intensiveren Situation um? Fest steht: Wir möchten – wie seine Mutter – „auf jeden Fall nicht in seiner Haut stecken“.

