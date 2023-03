„Der Bachelor“ 2023: Baby-Drama und peinliche „Pimmelparty“ – Vorschau auf Folge 6

Achtung, Spoiler! Wenn ihr den „Bachelor“ im linearen Fernsehen gucken möchtet, solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen! Denn Folge 6 wird erst am 5. April auf RTL gezeigt.

Bachelor David Jackson zeigt sich gerne von seiner emotionalen Seite, spricht offen über die Krebskrankheit seiner Zwillingsschwester oder die schwierige Zeit in seiner frühen Kindheit, als sein Vater die Familie verließ. Doch in Folge 6 will der Rosenkavalier in die Vergangenheit seiner Ladies abtauchen – und schafft es, ihnen die intimsten Geheimnisse zu entlocken. Hier kommen die Highlights aus Folge 6!

Der Bachelor entführt Chiara (26), Alyssa (36) und Angelina (28) zum Bastel-Date. „Mir ist heute vor allem sehr wichtig, viel über die Vergangenheit der Mädels zu erfahren, weil ich auch schon viel über deren Zukunftsvorstellungen und Visionen weiß“, kündigt David verheißungsvoll an. Jede Kandidatin bekommt einen großen Zweig und jede Menge Bastel-Utensilien. Alyssa, Angelina und Chiara sollen jeweils ihren eigenen „Lebensbaum“ gestalten.

„Der Bachelor“ 2023 (RTL): Angelina wegen Stirn gemobbt

Doch der Bastel-Besuch des Bachelors löst bei den Damen nicht nur Freudenstrahlen aus. Angelina erklärt ihren Lebensbaum: „Dann war ich in der Grundschule viel mit Mobbing konfrontiert und das waren damals nicht so leichte Zeiten, weil ich damals immer gedacht habe, ich bin schuld und ich bin nicht gut genug wie ich bin.“ Da kommt es über ihn: Der Bachelor fällt Angelina um den Hals, nimmt sie ganz fest in den Arm und sagt tröstend: „Du musst das an dieser Stelle nicht weiter ausführen.“ Im Einzelinterview erklärt sie später mehr: „Es klingt jetzt vielleicht banal, aber meine Stirn war immer ein krasses Thema. Flughafenstirn, Riesenstirn, Eierkopf.“

„Der Bachelor“ 2023 (RTL): Baby-Drama bei Alyssa

Auch mit Mitstreiterin Alyssa geht der RTL-Amor in die Tiefe. Die Marketing-Direktorin lässt die Bombe platzen: „Ich habe ein Kind verloren. Ich war mit meinem Ex verheiratet und dann bin ich schwanger geworden und habe das Kind verloren.“ Beim Basteln entfährt ihr dann die nächste Beichte: „In dem Baum verarbeite ich gerade alles, was ich die letzten Jahre mit Psychologen besprochen habe.“

Doch auch mit Journalistin Chiara tauscht der Bachelor intime Momente aus. Die Italienerin hatte auch einen schweren Krankheitsfall in der Familie. „Aber bei mir ist er nicht positiv geendet“, erzählt sie unter Tränen. Und so kommt es, dass David sie nach dem Baum-Basteln noch zum Einzeldate entführt – obwohl sein Herz für eine andere schlägt.

„Der Bachelor“ 2023 (RTL): Sie ist David Jacksons Favoritin

Denn kurz zuvor gibt der 32-Jährige einen Hinweis, wer seine aktuelle Favoritin sein könnte: „Es gibt viele Frauen hier, mit denen habe ich schon viel mehr geredet, aber zu denen ist die Bindung einfach nicht so stark wie zu Angelina.“ Als er sie beim Basteln besucht, geht er ins Detail: „Voll oft, wenn du etwas sagst, frage ich mich, redest du gerade oder rede ich?“ Angelina kann ihr Glück kaum fassen und bestätigt David, dass es ihr auch so gehe. „Bei mir auch, wirklich.“ Und: Weil der Bachelor sich so verbunden zu Angelina fühlt, leiht er ihr seinen Ring: „Ich entscheide, wann ich ihn zurück bekomme“, betont er. Angelina: „Den gebe ich nicht mehr her.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RTL+ Musik (@rtlplus_musik)

„Der Bachelor“ 2023 (RTL): Wer ist raus?

Während David sich mit Chiara, Alyssa und Angelina beim Basteln näherkommt, feiern die restlichen Girls Yolandas Geburtstag in der Ladys-Villa. Die nun 26-Jährige bekommt eine Geschenkbox von der Produktionsfirma. Gespannt öffnen die Mädels den Karton – um Sekunden später komplett auszurasten. Plötzlich fuchteln Leyla (26), Yolanda (26), Henriette (25), Rebecca (28) und Co. mit Gummi-Dildos herum, peitschen sich gegenseitig aus oder legen sich Handschellen an. Frankfurterin Leyla: „Wir feiern eine Pimmelparty…“

Von Bachelor David Jackson gibt’s für Yolanda zum Geburtstag jedoch nicht mal eine Rose. Die Hamburgerin scheidet in Folge 6 aus. Während in Folge 5 gleich zwei Damen freiwillig gingen, wird der Bachelor in Folge 6 von keiner Dame aus freien Stücken verlassen.