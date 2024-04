"Caren Miosga": Gäste und Thema am Sonntag, 14. April 2024

An 30 Sonntagen im Jahr diskutiert Caren Miosga mit ihren Gästen im Ersten über aktuelle politische Themen. Wann kommt eine neue Folge, worüber wird gesprochen? Wir haben alle Infos!

„Caren Miosga“: Wann läuft die nächste Sendung?

Beim Wechsel von Anne Will zu Caren Miosga bleibt erstmal vieles beim Alten: Auch „Caren Miosga“ läuft sonntags ab 21.45 Uhr, meist direkt nach dem „Tatort“, und soll den gewohnten Polit-Talk bieten. Gesendet wird live aus dem rundum erneuerten Studio in Berlin-Adlershof.

Die nächste Sendung läuft am Sonntag, dem 14. April 2024, um 21.45 Uhr im Ersten.

„Caren Miosga“: Das sind die Gäste am 14. April 2024

Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident Sachsen

Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin Hertie-Stiftung

, Geschäftsführerin Hertie-Stiftung Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker und Publizist

„Caren Miosga“: Das ist das Thema am 14. April 2024

„Hilft Reden gegen radikale Parteien, Herr Kretschmer?“

Umfragen zufolge verlieren nicht nur in Sachsen immer mehr Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien und werden anfälliger für Populismus. Ministerpräsident Michael Kretschmer kämpft bei den Landtagswahlen im September um seine Wiederwahl. Ist seine Strategie der Bürgernähe und unbedingten Bereitschaft zum Gespräch ein Rezept, das auch für den Rest des Landes funktionieren könnte?

In ihrer Sendung diskutiert Caren Miosga mit ihren Gästen darüber, welche Gefahren es mit sich bringt, politische Debatten von Populismus bestimmen zu lassen und wie es sich verhindern lässt, dass Menschen für die Demokratie verloren gehen.

Wo und wann läuft „Caren Miosga“ als Wiederholung?

An diesen Terminen könnt ihr die aktuelle Sendung in der Wiederholung sehen:

Montag, 15. April 2024, 0.55 Uhr (NDR)

Montag, 15. April 2024, 2.35 Uhr (Das Erste)

Montag, 15. April 2024, 9.30 Uhr (phoenix)

Montag, 15. April 2024, 20.15 Uhr (tagesschau 24)

Dienstag, 16. April 2024, 1.05 Uhr (3sat)

Das ist Caren Miosga

Die meisten Menschen dürften Caren Miosga als ehemalige „Tagesthemen“-Sprecherin kennen. Doch wie kam Miosga eigentlich zur ARD-Nachrichtensendung? Und wo wohnt die Moderatorin derzeit? Alles, was ihr über die Anne-Will-Nachfolgerin wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist Anne Will

Am 3. Dezember 2023 verabschiedete sich Anne Will in ihrer letzte Sendung vom Polit-Talk am Sonntag. Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.

„Anne Will“ von „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga übernommen

Wie die ARD bereits im Juni 2023 mitteilte, wird „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“ von Anne Will übernehmen. Neben Ingo Zamperoni und Aline Abboud gehört die 54-Jährige zum Kernmoderatorenteam der „Tagesthemen“. Ihren Posten bei der Nachrichtensendung hatte Miosga bereits 2007 übernommen, damals übrigens ebenfalls von Anne Will.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderierte Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ war die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

