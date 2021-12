Sonic the Hedgehog 2 – der erste Trailer ist da!

Die Reise des blauen Igels wird fortgesetzt: Nach dem Erfolg des ersten Teils leihen sich die Macher für die Fortsetzung zwei weitere Stars aus dem Sonic-Kosmos und bringen mit Jim Carrey den wohl besten Dr. Robotnik-Darsteller aller Zeiten zurück vor die Kamera. Wir zeigen den brandneuen Trailer, der am Freitag Morgen im Rahmen der Game Awards 2021 im Microsoft Theater in Los Angeles seine Premiere feierte.

Als der erste Trailer zu „Sonic the Hedgehog“ Anfang Mai 2019 im Internet aufschlug, war das Geschrei groß: Das Design des blauen Igels gefiel wirklich niemandem, der Film wurde dementsprechend bereits vorab als nächster großer Flop deklariert. Dann kam alles anders: Regisseur Jeff Fowler hatte ein Einsehen mit der negativen Kritik, verschob den Film und ließ Sonic komplett überarbeiten. So wurde aus dem „Flop“ ein überraschend kurzweiliger und witziger Streifen, der alle Sonic-Fans weltweit schnell hinter sich versöhnte.

Für Teil 2 ist praktisch das gesamte Aufgebot aus Teil 1 wieder mit an Bord: Jeff Fowler übernimmt erneut die Regie, James Marsden darf wieder als Sheriff und bester Kumpel von Sonic vor die Kamera. Dr. Robotnik wird erneut kongenial von Grimassen-Künstler Jim Carrey verkörpert, der bereits im Trailer viel Spaß an seinem neuen Bart hat. Einen äußerst prominenten Neuzugang hören hingegen nur englischsprachige Zuschauer: Idris Elba darf den Ameisenigel Knuckles vertonen.

„Sonic the Hedgehog 2“ läuft am 31. März 2022 in deutschen Kinos an. Genug Zeit also, um sich nochmal den ersten Teil anzuschauen, oder einen Blick auf die besten Sonic-Spiele zu werfen.

