„Scream“ hat eine lange Reise hinter sich, ebenso wie seine Hauptdarsteller. Umso erstaunlicher ist die Rückkehr vieler dieser Stars im nun fünften Serienteil, der hierzulande unter dem Titel „Scream“ am 13. Januar 2022 in die Kinos kommen soll. Wir zeigen euch den brandneuen Trailer und liefern alle Infos.

„Scream“: Das ist der brandneue Trailer!

Der neue Trailer beginnt haargenau, wie seinerzeit der erste Teil: Eine junge Frau wird daheim angerufen und bekommt unerwarteten Besuch. Die legendäre Kino-Szene hat über die letzten Jahre unzählige Nachahmer gefunden.

Die Handlung führt euch zurück ins verschlafene Städtchen Woodsboro. 25 Jahre nachdem eine Serie brutaler Morde die Stadt erschütterte, gibt es einen neuen Ghostface-Killer, der eine Gruppe von Teenagern ins Visier nimmt.

Diese Leute stehen hinter und vor der Kamera vom fünften Teil von „Scream“

Als Macher hinter den Kulissen werkeln Tyler Gillett und Matt Bettinelli-Olpin an der Fortsetzung von „Scream“. Beide sind keine Unbekannten im Horror-Genre und lieferten zuletzt den von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen hochgelobten „Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“. Nebenbei zeichnen sie sich verantwortlich für „V/H/S – Eine mörderische Sammlung“.

Der wahre Clou des neuen „Scream“ ist aber die Besetzung: Neve Campbell darf wieder als „Sid“ auftreten, auch Ex-Sheriff „Dewey“ (David Arquette) und Reporterin „Gale“ (Courteney Cox) sind mit dabei. Als neue Gesichter wagen sich unter anderem Melissa Barrera („In The Heights“), Jenna Ortega („The Babysitter: Killer Queen“), Dylan Minnette („Tote Mädchen lügen nicht“) und Jack Quaid („The Boys“) vor die Kamera.

„Scream“ soll am 13. Januar 2022 in den Kinos anlaufen.