Traditionell kommen jeden Donnerstag neue Filme ins Kino. Wir zeigen euch, welche Premieren es am 7. Oktober gibt.

Palmen-Gewinner „Titane“: Wild und mutig und selbstbewusst

Mit ihrem Triumph beim Filmfest Cannes schrieb die Französin Julia Ducournau Festivalgeschichte: Sie war die erst zweite Frau, die die Goldene Palme für den besten Film gewann – und sogar die erste Frau, die den begehrten Hauptpreis alleine bekam, ohne ihn sich mit einem anderen Regisseur teilen zu müssen. Das war im Juli, als „Titane“ von Julia Ducournau mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. Nun kommt das Werk auch bei uns in die Kinos.

„Titane“ ist einer der ungewöhnlichsten Filme der vergangenen Jahre. Vieles von dem, was hier auf der Leinwand passiert, hat man so noch nie gesehen: Alexia (Agathe Rousselle) ist eine junge, selbstbewusste Frau, die sich nichts vorschreiben lässt. Sie ist aber auch eine Serienkillerin, die alle Menschen aus dem Weg räumt, die ihr in irgendeiner Weise im Weg stehen. Und sie hat Sex mit einem Cadillac und wird schwanger.

„Hinterland“: Schweighöfer überrascht mit starkem Gast-Auftritt

Wien, 1920: Der Ex-Kriminalinspektor Peter Perg (Murathan Muslu) kehrt aus der Kriegsgefangenschaft heim. Als ein Serienkiller ehemalige Kameraden Peters bestialisch ermordet, gerät er in Verdacht. Zunächst glaubt nur die Gerichtsmedizinerin Theresa Körner (Liv Lisa Fries) an seine Unschuld. Die Suche nach dem Verbrecher wird für Peter zum ultimativen Überlebenskampf. – Regisseur Stefan Ruzowitzky, dessen Anti-Nazi-Drama „Die Fälscher“ 2008 den Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film gewann, gelang ein vielschichtiger Thriller.

Der Film bietet einige Überraschungen, beispielsweise einen verblüffenden Gast-Auftritt des deutschen Filmstars Matthias Schweighöfer als tiefgründiger Charakterinterpret. Beim diesjährigen Filmfestival in Locarno bekam der Film den begehrten Publikumspreis.

Mit Lara und Minichmayr: „Töchter“ suchen Liebe und Anerkennung

Väter prägen ihre Kinder auf Lebenszeit. Und Kinder suchen wohl genauso lang die Liebe und Anerkennung ihrer Väter. Das ändert sich auch nicht, wenn sie schon erwachsen sind. Diese Suche ist das Grundthema des Films „Töchter“ von Nana Neul. Im Mittelpunkt der Verfilmung des gleichnamigen Romans der Hamburger Schriftstellerin Lucy Fricke stehen zwei fast 40-jährige Freundinnen, die sich auf eine Reise in die Schweiz begeben müssen. Bettina und Martha sollen nämlich Marthas Vater auf dessen Wunsch dorthin zum Sterben bringen. Nur: Der hat dort gar keinen Termin und will eigentlich seine Jugendliebe besuchen.

Der Trip wird zum emotionalen Abenteuer für alle. Die beiden Hauptdarstellerinnen Alexandra Maria Lara und Birgit Minichmayr beeindrucken dabei durch ihr feines Spiel und eine fast schon verzweifelte Traurigkeit. Auch Josef Bierbichler ist mit dabei.

Nach Cannes-Musical ein Kino-Porträt: Sparks-Festspiele gehen weiter

Die Sparks-Festspiele 2021 gehen weiter. Im Sommer hatten die US-Brüder mit ihrem schrillen Pop-Musical „Annette“ das Filmfestival von Cannes eröffnet – in den Hauptrollen die Stars Marion Cotillard und Adam Driver, Regie führte Leos Carax. Jetzt werden Keyboarder Ron Mael und Sänger Russell Mael mit einer ausführlichen Kino-Dokumentation geehrt.

Weit über zwei Stunden schildert Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Edgar Wright die 50-jährige Karriere des vielleicht exzentrischsten Brüderpaars im Pop. Der Macher von „Baby Driver“, „Shaun of the Dead“ und „Last Night in Soho“ kennt viele andere Bewunderer des über-70-jährigen Duos. Und er nimmt sie nun mit ins Boot für eine filmische Hymne auf die so eingängige wie eigenständige Musik von Ron und Russell Mael, auf ihre sympathischen Macken und ihren schrägen Witz.

