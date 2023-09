Ehe-Aus bei den Pochers: Scharfzüngiger Comedian zeigt sich emotional – und nennt Trennungsgrund

Amira Pocher feiert am Donnerstag (28. September) ihren 31. Geburtstag. Ihr Noch-Ehemann Oliver (45) gratuliert ihr, wie er selbst sagt, zum letzten Mal öffentlich auf Instagram und Facebook. „Traditionen sollte man nicht ändern“, kommentiert er seine medienwirksame Geste. Doch es sind nicht nur Glückwünsche, die der Wahlkölner für seine Noch-Ehefrau übrig hat. Oliver Pocher bringt seine aktuelle Gefühlswelt in rührenden Worten auf den Punkt – und spricht auch über die Gründe für das Ehe-Aus.

Wie Tonight News berichtete, hat das erfolgreiche Paar das verflixte siebte Jahr nicht überstanden. „Ja, das war’s“, verkündete Amira im August das Ende der Ehe in dem gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier“. Jetzt spricht der Comedian über die Hintergründe für das traurige Ehe-Aus. „Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast“, heißt es. Was genau Amira von ihrem Oliver erwartete, ist nicht bekannt und wird auch nicht konkreter beschrieben.

Oliver weiter: „Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast.“ Der Komiker fasst zusammen: „Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte um Dich glücklich zu machen.“ Und weiter: „Da habe ich als Ehepartner versagt.“

Er selbst habe das Gefühl gehabt, die beiden seien als Team am stärksten. Doch seine Gefühle seien leider nicht die Realität – und auch „kein Helene Fischer Song“, witzelt er. Ehrlich und ohne falschen Stolz räumt Pocher ein: „Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).“ Besonders traurig ist das Ende seines Postings: „Unsere 2 wundervollen Jungs werden uns an das erinnern, was wir mal aneinander geliebt haben.“

Oliver Pocher schreibt sich die Seele aus dem Leib: Freunde und Fans kommentieren

Freunde und Fans zeigen sich berührt von den emotionalen Worten des sonst so scharfzüngigen Comedians: „Oh, tolle Worte!! Ihr wart immer für mich ein ganz besonderes Paar! Kann mir gut vorstellen wie es dir geht! Es wird besser!“, schreibt etwa Vox-Auswanderin Caro Robens aus Mallorca. Comedy-Kollege Faisal Kawusi findet: „Sehr schön geschrieben.“ „Let’s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin hofft schon jetzt auf ein Liebes-Comeback: „Zum Weinen. Wir haben euch als so ein glückliches und cooles Paar kennengelernt. Sehr schade. Vielleicht gibt es irgendwann ein Zurück.“ Pochers guter Freund Pietro Lombardi kommentiert den Beitrag mit einem simplen roten Herz. Der Kommentar gefällt (Stand 28. September) 1767 Personen.