Wo wurde 1842 ein Brauer aus Bayern engagiert, um nach einem angeblichen Bieraufstand wieder für Ruhe und Frieden zu sorgen? A: Amsterdam B: Dublin C: Pilsen D: Cronenbourg

Die richtige Antwort: C. Vor über 180 Jahren wurde das erste Pils ausgeschenkt, benannt nach der tschechischen Stadt Pilsen. Erfunden hat es Josef Groll, ein Bayer in Böhmen, weil das Bier in Pilsen vorher wahnsinnig schlechte Qualität hatte.

