Am 28. Feburar 2013 trat der Amtsverzicht von Papst Benedikt XVI. in Kraft. Wörtlich sagte er am 14. Februar 2013 in seiner letzten großen Ansprache, dass er „für die Welt verborgen bleiben werde“.

Am 31. Dezember 2023 verstarb Papst Benedikt XVI., bürgerlich Joseph Alois Ratzinger, im Kloster Mater Ecclesiae in Vatikanstadt.

Ähnliche Geschichte: Welches Zitat von Papst Franziskus machte im Oktober 2020 Schlagzeilen, dass wer „das Recht auf eine Familie“ habe? Die Antwort findet ihr hier.