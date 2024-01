Der 1953 in Würzburg geborene Thomas Bach wird in der Presse häufig bezeichnet als der „Herr der Ringe“.

Der deutsche Sportfunktionär ist seit 2013 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees – die olympischen Ringe gaben ihm also den Beinamen in den Medien. Als Fechter wurde Bach 1976 selbst Olympiasieger. Bach feierte am 29. Dezember 2023 seinen 70. Geburtstag.

Zum Tod von Beckenbauer sagte Bach kürzlich: „Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Franz Beckenbauers erfahren. Er war eine Legende des Sports weit über den Fußball hinaus. Für mich persönlich ist er über mehr als vier Jahrzehnte hinweg ein guter und treuer Freund gewesen, auf den man sich immer verlassen konnte.“