„Streamt, ihr Narren!“ – alle Infos zur „Herr der Ringe“-Serie auf Amazon Prime Video

Kaum zu glauben, aber wahr: Der erste Teil der Hobbit-Filme („Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“) liegt fast 10 Jahre zurück! Am 13. Dezember 2012 startete die zweite Trilogie im „Herr der Ringe“-Universum im Kino durch und verschlang dabei 180 Millionen US-Dollar Budget. Regisseur Peter Jackson widmete sich kürzlich mit „The Beatles: Get Back“ einem gänzlich anderen Projekt.

Ob die „Herr der Ringe“-Lizenz noch immer zieht? Das ist die große Frage, welche die Macher der Amazon-exklusiven TV-Serie im Jahr 2022 sicher am meisten beschäftigt. Wir haben alle Infos zur Serie gesammelt und präsentieren euch hier den ultimativen Guide: Wer steckt dahinter, welche Darsteller sind mit an Bord und worum geht es eigentlich?

Wann startet die „Herr der Ringe“-Serie bei Amazon Prime Video?

Die „Herr der Ringe“-Serie soll am Freitag, 2. September 2022 starten. Die nächste Folge ist bereits auf den 9. September datiert, demnach wird die Serie im Wochen-Rhythmus erscheinen. Erstmals angekündigt wurde die Serie im November 2017: Seitdem sind die Fans heiß auf jeden neuen Info-Fetzen. Zudem kocht die Gerüchteküche.

Gibt es einen Trailer zur Herr der Ringe-Serie?

Noch wurde kein bewegtes Material zur „Herr der Ringe“-Serie gezeigt. Wir zeigen euch hier den ersten Trailer, sobald er verfügbar ist.

Wie heißt die „Herr der Ringe“-Serie?

Aktuell läuft die Serie noch unter dem englischen Arbeitstitel „The Lord of the Rings“. Ob sich die Serie von dem starken Franchise-Namen lösen kann, wird die Zeit zeigen. Wir rechnen mit einem weiteren Untertitel.

Wer produziert die „Herr der Ringe“-Serie?

Als Showrunner für die Serie verantwortlich sind Patrick McKay und J. D. Payne. Beide arbeiten bereits länger als Drehbuchautoren zusammen, zuletzt beispielsweise an Disney’s Jungle Cruise. Zudem werkeln sie neben der „Herr der Ringe“-Serie an einem Flash Gordon Remake, welches von Matthew Vaughn verfilmt werden soll.

Neben McKay und Payne stehen bei der ersten Staffel der „Herr der Ringe“-Serie gleich drei Regisseure hinter der Kamera:

Vier Episoden gehen auf das Konto des britischen Filmemachers Wayne Che Yip , der zuletzt an der Fantasy-Serie „Das Rad der Zeit“ arbeitete. Zudem wirkte er an Serien wie Salem, Preacher, Into the Badlands, Happy!, Doom Patrol und Hunters mit.

, der zuletzt an der Fantasy-Serie „Das Rad der Zeit“ arbeitete. Zudem wirkte er an Serien wie Salem, Preacher, Into the Badlands, Happy!, Doom Patrol und Hunters mit. J.A. Bayona verantwortet zwei weitere Folgen der „Herr der Ringe“-Serie: Der spanische Regisseur (Vollname Juan Antonio) ist unter anderem verantwortlich für „Das Waisenhaus“ (2007), „Sieben Minuten nach Mitternacht“ (2016) und „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ (2018).

verantwortet zwei weitere Folgen der „Herr der Ringe“-Serie: Der spanische Regisseur (Vollname Juan Antonio) ist unter anderem verantwortlich für „Das Waisenhaus“ (2007), „Sieben Minuten nach Mitternacht“ (2016) und „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ (2018). Last but not least an Bord der ersten Staffel ist die schwedisch-französische Regisseurin Charlotte Brändström, die bereits bei so einigen TV-Serien mitgewirkt hat. So steuerte sie unter anderem Episoden zu Chicago P.D., Arrow, Grey’s Anatomy, Outlander, Counterpart und The Witcher bei.

Welche Darsteller sind für die „Herr der Ringe“-Serie bestätigt?

Der Cast der „Herr der Ringe“-Serie greift auf viele talentierte, größtenteils aber (noch) unbekannte Gesichter zurück. Nur bei den wenigsten haben die Macher bereits die dazugehörige Rolle in der Serie verraten. Der Grundgedanke ist klar: Es soll so wenig wie möglich gespoilert werden. Während das halbe Internet bereits durchdreht und muntere Vermutungen anstellt, halten wir uns hier erstmal an die Fakten und servieren euch die bekannten Namen. Außerdem verraten wir, woher ihr die Schauspieler bereits kennen könntet.

Morfydd Clark spielt eine jüngere Galadriel (bekannt aus „His Dark Materials“ und „Stolz und Vorurteil & Zombies“).

Markella Kavenagh spielt Tyra (bekannt aus „My First Summer“ und „The Gloaming“).

Robert Aramayo spielt Beldor (bekannt aus „Game of Thrones“, „Mindhunter“ und „The Empty Man“). GoT-Fans kennen ihn als jungen Ned Stark.

Ema Horvath spielt Isildurs Schwester Carine (bekannt aus „The Two Hundred Fifth“ und „Don’t Look Deeper“).

Trystan Gravelle spielt den König Pharazon (bekannt aus „The Terror“).

Sir Lenny Henry spielt einen sogenannten „Hartfuß“, eine neue Art von Hobbit (bekannt aus „Broadchurch“).

Sir Lenny Henry hat in einem Interview mit „BBC Radio“ bestätigt, dass er in der „Herr der Ringe“-Serie einen Hobbit spiele. „Wir werden das Auenland in den früheren Tagen sehen“ Er sagte ausdrücklich, dass Amazon in der Serie auf Diversität setzt. #LOTRonPrime #LOTR pic.twitter.com/nth4RYqQ6E — Tolkien News DE (@Tolkien_NewsDE) October 14, 2021

Weitere Darsteller:

Wie teuer ist die „Herr der Ringe“-Serie?

Laut Amazon Studios soll die „Herr der Ringe“-Serie die teuerste TV-Serie aller Zeiten werden. Amazon erwarb die Rechte an Tolkiens Werken für stolze 250 Millionen US-Dollar. Da das Studio mit insgesamt fünf Staffeln kalkuliert, werden die Kosten insgesamt auf über eine Milliarde Dollar geschätzt. Zum Vergleich: Die HBO-Serie „The Pacific“ kam zuletzt auf ein Budget von 217 Millionen Dollar für zehn Episoden, Game of Thrones verschlang in der finalen Staffel rund 90 Millionen Dollar für 6 Episoden.

Wie viele Folgen hat die erste Staffel der „Herr der Ringe“-Serie?

Die erste Staffel der „Herr der Ringe“-Serie soll 8 Episoden umfassen.

Wie viele Staffeln der „Herr der Ringe“-Serie sind geplant?

Insgesamt sind fünf Staffeln geplant, wobei Staffel 2 bereits offiziell bestellt wurde. Sollte die Serie Erfolg haben, dürfte Amazon sicher auch an weiteren Spin-offs interessiert sein: Der Mittelerde-Kosmos von Tolkien gibt noch einige spannende Geschichten her.

Worum geht es in der „Herr der Ringe“-Serie auf Amazon Prime Video?

Die Handlung der „Herr der Ringe“-Serie ist noch immer ein wohlgehütetes Geheimnis. Immerhin eines ist klar: Zeitlich spielt die Serie weit vor den Ereignissen aus Tolkiens „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Und mit „weit“ meinen wir wirklich weit: Das sogenannte „Zweite Zeitalter“ erstreckt sich über 3.000 Jahre und startet mit der Gründung des Königreichs Lindon von Gil-galad sowie den Grauen Anfurten durch die Elben.

Für die Serie interessant sein dürfte der Zeitraum von 1.500 bis 1701: Hier schmieden die Elben die wohlbekannten „Ringe der Macht“. Um 1.600 herum erschafft Bösewicht Sauron den „einen Ring“, den unzählige Jahre später ein kleiner Hobbit quer durch Mittelerde tragen darf. Oder wie es so schön heißt: „Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.“ Mit dem Krieg zwischen den Elben von Eriador gegen die finsteren Truppen Saurons endet dieser Zeitraum mit der Niederlage Saurons. Der Schlüssel zum Sieg: das Königreich Númenór und seine Streitkräfte.

Wo in Mittelerde spielt die neue „Herr der Ringe“-Serie?

Eine große Rolle innerhalb der Serie soll das Inselreich „Númenor“ bekommen. Zudem rückt die Elben-Hauptstadt „Lindon“ in den Fokus der Handlung. Bei der Nähe zum Meer dürfen wir sicher auch das ein oder andere Abenteuer auf hoher See erwarten.

Was steckt hinter Númenor?

Númenor taucht bereits auf einer Karte auf, welche die Macher der Serie auf Twitter geteilt haben. Als weit entferntes Inselreich ist Númenor in Mittelerde auch unter den Namen „Andor“ oder „Westernis“ bekannt. Konkrete Infos zu Númenor sind eher bruchstückhaft – Tolkien hielt einiges im Herr der Ringe Anhang „Die Númenorischen Könige“, dem „Silmarillion“ und „Nachrichten aus Mittelerde“ fest. Für die Drehbuchschreiber der Serie sicher eine interessante Fundgrube, die sich perfekt mit eigenen Vorstellungen anreichern lässt.

Wichtig ist fürs Erste: Númenor spielte eine tragende Rolle im Kampf gegen Sauron im zweiten Zeitalter.

In welchem Zeitalter spielt die „Herr der Ringe“-Serie?

Die Mittelerde-Saga von Tolkien erstreckt sich insgesamt über vier Zeitalter und mehrere tausend Jahre. Mittlerweile ist klar: Die Serie spielt im zweiten Zeitalter, also vor den Ereignissen aus den uns bekannten Geschichten „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“.

Um euch ein kleines Gefühl für den gewaltigen Zeitraum zu geben: Frodo wird im dritten Zeitalter im Jahr 2968 geboren, seine Reise durch Mittelerde startet im Jahr 3018. Über dreitausend Jahre vorher endete das zweite Zeitalter mit der Niederlage Saurons durch den edlen Númenórer Elendil und Elbenkönig Gil-galad – beide kamen dabei ums Leben. Währenddessen betritt ein wichtiger Charakter die Bühne der Film-Trilogie: Isildur schlägt Sauron den Ringfinger ab und nimmt den Einen Ring an sich. Die Szene kennen Herr der Ringe Fans bereits aus dem ersten Teil „Die Gefährten“, wo die Geschichte Isildurs zum Prolog gehört.

Auch das zweite Zeitalter umfasst über 3.400 Jahre: Ein großer Zeitraum, dem sich die Serienmacher widmen können.

Wird es ein Wiedersehen mit Bilbo, Frodo, Gandalf oder anderen Charakteren geben?

Aufgrund des gewaltigen Zeitunterschieds ist ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren ausgeschlossen. Einzig die unsterblichen Elben, allen voran Galadriel (im Film: Cate Blanchett) und Elrond (im Film: Hugo Weaving), werden auch in der Serie einen Auftritt haben – dort allerdings verkörpert von neuen und jüngeren Schauspielern.

Die Rolle von Galadriel übernimmt die 32-jährige Morfydd Clark. Die walisische Film- und Theaterschauspielerin ist bekannt aus „His Dark Materials“ und „Stolz und Vorurteil & Zombies“, in der britischen Miniserie Dracula hatte sie eine Hauptrolle.

Wer in die Haut von Elrond schlüpft, ist noch immer unbestätigt. Beide Charaktere stammen aus dem ersten Zeitalter und haben einige tausend Jahre auf dem knackigen Elben-Buckel.

Zudem sehr wahrscheinlich ist ein Auftritt von Sauron: Seine lange Vergangenheit und sein Werdegang zum Oberbösewicht bieten zahllose Möglichkeiten für interessante Geschichten.

„Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ auf Netflix und Amazon Prime Video

Wer aufgrund der Serienankündigung wieder Lust auf eine Prise „Der Herr der Ringe“ oder „Der Hobbit“ bekommen haben sollte, der findet die Original-Trilogie zum kostenlosen Streaming auf Amazon Prime Video. Der Hobbit hingegen hat es sich in der Netflix-Höhle bequem gemacht (Stand: Januar 2022).

