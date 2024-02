Winter-Schäden in NRW: Jahreszeit hinterlässt viele Schlaglöcher

Auf vielen Straßen in NRW haben sich in diesem Winter wieder häufiger Schlaglöcher gebildet – mancherorts mehr als im Vorjahr. In Dortmund etwa ist nach Angaben der Stadt bislang eine leichte Zunahme erkennbar. In Münster sei die Zahl der Schlaglöcher, die bisher aus Gründen der Verkehrssicherheit beseitigt worden seien, um mehr als 50 Prozent gestiegen, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In Düsseldorf entsprechen die Schäden laut Stadt bislang einem „normalen Durchschnittswert“, in Bonn weicht die Zahl „nicht signifikant“ von anderen Jahren ab.

Schlaglöcher in NRW werden im Sommer nachgearbeitet

Zur Beseitigung der Schäden sind städtische Mitarbeiter derzeit vielerorts im Dauereinsatz. Dennoch könnten viele Löcher zunächst nur provisorisch geflickt werden, weil im Winter kein Heißasphalt zur Verfügung stehe, erläuterte ein Sprecher der Stadt Bochum. Deshalb müssten einige Schadstellen im Sommer nachgearbeitet werden.

