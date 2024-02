Wetter in NRW: Mix aus Sonne, Wolken & Regen am Wochenende

Zum Wochenende hin erwartet NRW größtenteils einen grauen Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Bereits am Donnerstag (29. Februar) zieht im Nordwesten starke Bewölkung auf, begleitet von vereinzelten Regenschauern. Ansonsten soll es überwiegend heiter bis wolkig und trocken bleiben, bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht nehmen die Wolken in den meisten Regionen zu.

Wochenende in NRW startet mit Mix aus Sonne und Wolken

Auch am Freitag bleibt der Himmel wechselnd bis stark bewölkt, mit Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Regional kann es zu Niederschlägen kommen, während sich im Westen die Wolken vorübergehend auflösen, jedoch in der Nacht erneut verdichten.

Das Wochenende beginnt mit einem Mix aus Wolken und Sonne. Am Samstag kann es von der Eifel bis zum Niederrhein etwas regnen, während im Westen schauerartiger Regen erwartet wird. Auch am Sonntag können einige Regentropfen fallen, während es im Osten des Landes trocken bleibt. Die Temperaturen bleiben mild, mit Höchstwerten zwischen 11 und 15 Grad am Samstag und 12 bis 15 Grad am Sonntag.

mit dpa