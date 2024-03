Wetter in NRW: Regen und Wolken über Ostern erwartet

In den kommenden Tagen wird es in Nordrhein-Westfalen vielerorts bewölkt sein und regnen. Am Mittwoch soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) häufig stark bewölkt sein. Zunächst wird es aus dem Westen leichten Regen geben, später am Nachmittag werden auch im Osten mehr Niederschläge erwartet. Am Abend soll es im Westen wieder trocken sein. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad.

NRW: So wird das Wetter an Gründonnerstag und Karfreitag

Am Donnerstag setze sich laut den Experten das wechselnde bis starke Bewölkungsbild fort. Es wird zunächst vereinzelt leichten Regen geben, im Verlauf des Tages dann vermehrt Schauer. Die Temperaturen werden maximal zwischen 10 und 14 Grad liegen.

Am Karfreitag werden häufig dichte Wolken erwartet, begleitet von zeitweise schauerartigem Regen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 13 und 16 Grad.

