Wetter in NRW: Frühlingstemperaturen und viel Sonne

NRW-News

Wetter in NRW mit Frühlingstemperaturen und viel Sonne

19. März 2024

Kühle Nächte, angenehm warme Tage: Der Frühling erobert in den kommenden Tagen ganz NRW und geizt dabei nicht mit Sonne. Erst zum Ende der Woche sollen wieder düstere Wolken am Himmel erscheinen.

Am Marktplatz in Kaiserswerth blüht die Kirschblüte auf und zieht zahlreiche Blicke auf sich: So schön ist der Frühling in Düsseldorf! Foto: Tonight News / M. Tempels