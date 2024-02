Ergiebiger Dauerregen in Teilen NRWs – Unwetterwarnung

NRW-News

Unwetterwarnung: Altweiber in NRW wird nass und ungemütlich

7. Februar 2024

Im Karneval wird es in diesem Jahr nicht nur Kamelle regnen: Das Wetter an Altweiber könnte richtig nass werden. Die großen Umzüge am Sonntag und Rosenmontag haben vermutlich mehr Glück.