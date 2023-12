Wegen Bauarbeiten: Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen sieben Wochen lang gesperrt

Pendler aus NRW aufgepasst: Die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Essen soll zu Beginn des kommenden Jahres wegen Bauarbeiten sieben Wochen lang gesperrt werden. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch (13. Dezember) ankündigte, sollen vom 5. Januar bis zum 23. Februar 2024 Gleise, Weichen und Oberleitungen auf der Strecke erneuert werden.

Betroffen seien unter anderem die Züge der Linien RE1 und RE6 der privaten Bahngesellschaft National Express. Diese werden zwischen Dortmund und Essen umgeleitet und halten dabei ersatzweise in Gelsenkirchen und Herne. Die Linien RE16, RB40 werden durch Busse ersetzt. Die S1 ist nur vereinzelt in einigen Nächten am Wochenende betroffen und wird dann ebenfalls durch Busse ersetzt. Auch im Fernverkehr kommt es zu Umleitungen, die Halte in Bochum entfallen deshalb.

dpa